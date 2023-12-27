حماس تنفي مزاعم "الحرس الثوري": طوفان الأقصى ليس انتقاما لـ"سليماني"

نفت حركة حماس صحة ما ورد في تصريحات لمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، زعم فيها أن عملية "طوفان الأقصى" هي إحدى العمليات الانتقامية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وقالت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء "أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردًّا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف قد زعم أن عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جاءت ضمن عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي قُتل في هجوم صاروخي أمريكي في العراق في يناير/ كانون الثاني 2020.