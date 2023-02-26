إسرائيل تقر قانونا يقضي بإعدام منفذي العمليات الفلسطينية

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، وافقت على مشروع القانون الذي قدمه حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه الوزير إيتمار بن غفير، لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وأوضحت الصحيفة، أن "مشروع القانون سيقدم لاحقا للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يتم نقله مجددا للنقاش بشأنه في المجلس الأمني المصغر المعروف باسم الكابينت".

وقالت الصحيفة، إنه: "وفقاً للقانون، ستكون المحكمة العليا قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد إسرائيليين".

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعقيبا على القرار: "في هذا اليوم العصيب الذي قتل فيه إسرائيليان في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، على حدّ وصفه.