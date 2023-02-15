تحذيرات من أزمة اقتصادية في إسرائيل

أفاد تقرير نشره موقع والا العبري، اليوم الأربعاء، بأن رؤساء أكبر البنوك في إسرائيل، حذّروا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أن الإسرائيليين بدأوا سحب أموالهم من البنوك المحلية بمعدل أعلى 10 مرات مما كان عليه في السابق، في ظل الخوف من التغييرات التي تنوي الحكومة إدخالها في النظام القضائي.

وقال الموقع: "التقديرات أن شركات التكنولوجيا الفائقة قامت بتحويل ما يقرب من 5 مليارات شيكل إلى الخارج ومبلغ مماثل تم تحويله من قبل رجال الأعمال أو جهات خاصة لا علاقة لها بالصناعة".

وتزعم الشركات التي تتوسط في المعاملات العقارية في الخارج، أنها تشهد زيادة حقيقية في نطاق الاهتمام من الإسرائيليين الذين يتحققون من تكاليف العقارات في الخارج، وفق الموقع العبري.