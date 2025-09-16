أجرى معه "محادثات إيجابية".. نتنياهو يعلن عن لقاء قريب مع ترامب

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه إلى اجتماع في البيت الأبيض بعد أسبوعين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "أجريت معه عدة محادثات بعد هجوم الدوحة، وكانت جميعها إيجابية للغاية".

وجاء المؤتمر الصحفي بعد يوم من تصريحاته التي وصفتها هيئة البث الإسرائيلية بـ"المرعبة"، والتي أقر فيها بوضع اقتصادي صعب، قائلاً إن إسرائيل تواجه عزلة ويجب عليها التكيف مع اقتصاد مغلق.

وأضاف نتنياهو: "نشأ سوء فهم يُزعم أنه هز سوق الأسهم، لكن الأسواق تُدرك قوة الاقتصاد الإسرائيلي وجدوى الاستثمار في إسرائيل، وهذا مهم لمستقبلنا وأمننا" وفق تعبيره.

وتابع: "لقد أذهل اقتصاد إسرائيل العالم أجمع في العامين الماضيين. لا أستخف بمحاولات تقييدنا اقتصاديًا، لكن العالم يريد المنتجات الإسرائيلية. في عالم الإنترنت والذكاء الاصطناعي وجميع المجالات الأخرى، تُعدّ إسرائيل عاملًا رائدًا، وسيعمل اقتصاد السوق هنا كما كان يعمل حتى الآن" بحسب قوله.

وأشار نتنياهو إلى أن القيود المحتملة، وهي سياسية وليست اقتصادية، قد تطال الصناعات الدفاعية، موضحًا: "إذا كان هناك درس واحد تعلمناه من هذه الحرب، فهو أننا نريد أن نكون في وضع لا نُقيّد فيه. وأن تدافع إسرائيل عن نفسها بقواتها وأسلحتها الخاصة. نريد تحقيق الاستقلال الدفاعي".