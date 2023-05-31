إسرائيل.. السجن المؤبد‎‎ لفلسطينيَين متهمَين بقتل مستوطن

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على فلسطينيَين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة العام 2022، بحسب ما أكده الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان: "أدانت محكمة عسكرية يحيى مرعي، ويوسف عاصي، لتسبّبهما عمدًا بمقتل فياتشيسلاف غوليف، في نيسان/أبريل 2022"، مضيفًا أنه "حُكم على الرجلين بالسجن المؤبد".

ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، تقع مثل هذه القضايا ضمن اختصاص القضاء العسكري.