روسيا: سنعلن مبادرات للغذاء والطاقة في قمة مجموعة العشرين

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو ستعلن عن عدد من المبادرات المتعلقة بإمدادات الغذاء والطاقة في اجتماع لقادة مجموعة العشرين، الأسبوع المقبل، في إندونيسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم التخطيط لعدد من المبادرات المحددة، تتضمن زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا والترتيب لشحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة".

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين، الذي لن يحضر القمة بنفسه، فكرة إنشاء ما يسميه "مركز الغاز" في تركيا، الذي يمكن من خلاله بيع شحنات الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية إنها تأمل في أن تساهم القمة في إقامة عالم "متعدد الأقطاب"، وهو مصطلح يستخدمه بوتين في كثير من الأحيان لانتقاد ما يقول إنه هيمنة غربية على الشؤون العالمية.

وأثار حضور روسيا في اجتماع مجموعة العشرين انتقادات من الدول الغربية وأوكرانيا، التي دعت إلى منع بوتين من المشاركة.

وذكر مسؤولون روس وإندونيسيون، اليوم الخميس، أن بوتين لن يحضر بنفسه لكنه قد يشارك عن طريق الإنترنت.

وسيرأس الوفد الروسي في بالي وزير الخارجية سيرجي لافروف.