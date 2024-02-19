بعد سيطرة الروس على أفدييفكا.. بلدات مجاورة تخشى المصير نفسه
"دموع وكابوس وخوف"، بهذه الكلمات تتذكر أولينا ما حدث عندما أصاب صاروخ روسي قسم الولادة في المستشفى الذي كانت تعمل فيه في سيليدوفي، قرب أفدييفكا شرقي أوكرانيا.
وتضيف أوبوديتس، أنه عندما علمت بحدوث الغارة، هرعت إلى المكان لتتفقده، وبعد أيام قليلة، قالت والدموع في عينيها إنها رأت المستشفى مشتعلا إثر الغارة التي أسفرت عن مقتل امرأة حامل تبلغ من العمر 36 عامًا، إضافة إلى أمٍّ وابنها ذي التسع سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتقع سيليدوفي على بعد 30 كيلومترًا شرق أفدييفكا التي دخلها الجيش الروسي الأربعاء، في هزيمة دفعت سكان المنطقة لطرح أسئلة مؤلمة بشأن ما إذا كان يتعين عليهم الفرار الآن أم الانتظار أملًا في أن تتمكن القوات الأوكرانية التي تواجه صعوبات من إنقاذهم.
وتشرح أولينا (42 عاماً)، أنه بينما تتصاعد رائحة الإسمنت المتفحم التي تختلط بأصوات المدفعية المسموعة عن بعد: "أسمع الكثير من الناس في المدينة يتساءلون عما إذا كان سيتم إجلاؤهم أم لا".
وتقول: "الناس خائفون. ابنتي تطلب مني كل يوم أن نغادر. لكنني أقول لها إن الوقت لم يحن بعد".
ومع اقتراب القتال، تواجه الشرطة، ومعها العناصر الذين أجبروا على الفرار من البلدات التي احتلتها روسيا، مهمة شاقة تتمثل في إجلاء المدنيين من منطقة تزداد خطورة.
وتوضح المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية، أولكساندرا غافريلكو، أن الضربات الروسية وتقدُّم القوات الروسية دفعت المزيد من الناس إلى المغادرة. وتضيف: "اليوم، نقوم في أكثر الأحيان بنقل قتلى مدنيين. ننقل جثث القتلى حتى يتمكن أهلهم من دفنها".
إلى أين أذهب؟
بجوار نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية يعود إلى الحقبة السوفياتية في سيليدوفي، شوهد عدد من الأشخاص في طريقهم لجمع ما تبقى في منازلهم المحترقة التي استهدفت قبل ساعة من ضرب المستشفى.
وتقول أم مذعورة تحمل حقائب جمعت فيها بعض متعلقاتها من شقتها المتضررة، إنها ستبقى على الرغم من كل شيء، بينما ابنتها تقول إنها تريد المغادرة.
وفرت المدعية العامة أولينا أوسادتشا من مدينة دونيتسك التي سقطت في أيدي الموالين لروسيا في عام 2014، حيث وفرت لها السلطات الفرصة لمواصلة عملها في مدينة دنيبرو، الواقعة إلى الغرب.
وتقول أوساتدشا: "سنغادر، لكننا لا نعرف بعد إلى أين؟ لا أريد الذهاب إلى دنيبرو، فالوضع ليس آمناً هناك أيضاً".
ويقول مدير المستشفى المدمر أوليغ كياتشكو، البالغ من العمر 46 عامًا، إنه بعد الضربات الأخيرة، أعلن ما يقرب من عشرين من أصل 350 موظفًا عن نيتهم مغادرة المدينة.
وكان عاملون يحملون أكياسًا من المعدات الطبية وهم يسيرون فوق شظايا الزجاج والشرائط المعدنية الملتوية، بينما يقوم عمال المدينة بإصلاح النوافذ المكسورة.
ويضيف المدير كياتشكو: "إننا جميعًا نفكر في المكان الذي من الأفضل أن نذهب إليه، ولكن إذا تطلب الوضع أن نكون هنا اليوم، فنحن هنا. لن أذهب إلى أي مكان في الوقت الحالي".
وما زال آخر متجر في القرية مفتوحًا لبيع ما تبقى لديه من بضائع، بعد ساعات قليلة من تحطم نوافذه جرّاء القصف.
ويتساءل موظف تنهمر الدموع من عينيه ومالك المتجر عما إذا كانا سيفتحانه من جديد، مع تكرار القصف ورحيل العملاء الذين فرّ بعضهم من أفدييفكا.
ويقول صاحب المتجر دميترو ديميتروف: "عندما تسوء الأمور حقًّا، لن يبقى أحد هنا. لن يشتري أحد الطعام".