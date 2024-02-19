بعد سيطرة الروس على أفدييفكا.. بلدات مجاورة تخشى المصير نفسه

وتقع سيليدوفي على بعد 30 كيلومترًا شرق أفدييفكا التي دخلها الجيش الروسي الأربعاء، في هزيمة دفعت سكان المنطقة لطرح أسئلة مؤلمة بشأن ما إذا كان يتعين عليهم الفرار الآن أم الانتظار أملًا في أن تتمكن القوات الأوكرانية التي تواجه صعوبات من إنقاذهم.

وتشرح أولينا (42 عاماً)، أنه بينما تتصاعد رائحة الإسمنت المتفحم التي تختلط بأصوات المدفعية المسموعة عن بعد: "أسمع الكثير من الناس في المدينة يتساءلون عما إذا كان سيتم إجلاؤهم أم لا".

وتقول: "الناس خائفون. ابنتي تطلب مني كل يوم أن نغادر. لكنني أقول لها إن الوقت لم يحن بعد".

ومع اقتراب القتال، تواجه الشرطة، ومعها العناصر الذين أجبروا على الفرار من البلدات التي احتلتها روسيا، مهمة شاقة تتمثل في إجلاء المدنيين من منطقة تزداد خطورة.

وتوضح المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية، أولكساندرا غافريلكو، أن الضربات الروسية وتقدُّم القوات الروسية دفعت المزيد من الناس إلى المغادرة. وتضيف: "اليوم، نقوم في أكثر الأحيان بنقل قتلى مدنيين. ننقل جثث القتلى حتى يتمكن أهلهم من دفنها".

إلى أين أذهب؟

بجوار نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية يعود إلى الحقبة السوفياتية في سيليدوفي، شوهد عدد من الأشخاص في طريقهم لجمع ما تبقى في منازلهم المحترقة التي استهدفت قبل ساعة من ضرب المستشفى.

وتقول أم مذعورة تحمل حقائب جمعت فيها بعض متعلقاتها من شقتها المتضررة، إنها ستبقى على الرغم من كل شيء، بينما ابنتها تقول إنها تريد المغادرة.

وفرت المدعية العامة أولينا أوسادتشا من مدينة دونيتسك التي سقطت في أيدي الموالين لروسيا في عام 2014، حيث وفرت لها السلطات الفرصة لمواصلة عملها في مدينة دنيبرو، الواقعة إلى الغرب.