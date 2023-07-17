الغارديان: ضحايا الإرهاب غير راضين عن التعويضات في المملكة المتحدة
قال تقرير استند إلى استطلاع، إن الأشخاص، الذين عانوا من إصابات غيرت حياتهم أو معاناة نفسية بعد أن وقعوا كضحايا لأعمال إرهابية، شجبوا نظام التعويضات في المملكة المتحدة لكونه معطلاً وبلا إدارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".
وفي الاستطلاع، الذي شمل 11 متضرر من أعمال إرهابية كبيرة، أفادوا جميعهم بأن خطة التعويضات كانت غير منطقية وغير عادلة.
ودعا "بريندان كوكس" أحد المشاركين في إعداد التقرير، إلى ضرورة استبدال سلطة التعويضات والإصابات الجنائية لأنها بالفعل معطلة، وهو إدعاء دعمه بيانات وشهادات جمعتها الصحيفة البريطانية.
وأضاف أن "المنظمة التي من المفترض أن تساعد الناجين على التعافي وإعادة البناء تُلحق بهم الأذى باستمرار، إذا كان لدى المنظمة اخفاقات ولكنها حققت نتائج جيدة في مجالات أخرى، فسيكون هناك أمل في الإصلاح؛ لكن في الحقيقة لا يوجد".
وأكد كوكس أن "الناجين يستحقون الأفضل؛ لقد تعرضوا للهجوم، ليس بسبب هويتهم، ولكن بصفتهم وكلاء للدولة البريطانية، لذلك، تتحمل الدولة البريطانية مسؤولية ضمان دعمهم".
ويُذكر أن منظمة الناجون من الإرهاب قامت بتوزيع الاستطلاع على الناجين من عمليات الإرهاب الكبرى بما في ذلك تفجيرات لندن "7/7" وعملية الطعن في "Fishmonger Hall" وهجوم مانشستر أرينا والهجمات الإرهابية في باريس وتونس ومومباي وبالي.
وتلقت المنظمة 132 رداً، أفاد 68% منهم أن التعويضات كانت غير عادلة وغير معقولة، بينما قال 9% عكس ذلك، في حين أشار 62% إلى أنهم لم يعاملوا باحترام، فيما اعتبرت الأغلبية أن الأدلة، التي تُطلب لأثبات الاصابات غير منطقية واشتكوا من صعوبة الوصول إلى شخص من سلطة التعويضات للتحدث إليه.
واستشهد التقرير بشهادة "ليزا بريدجيت"، مديرة حديقة للقوارب، وهي من بين الناجين من هجوم مانشستر أرينا عام 2017، الذين اشتكوا من خطة التعويضات.
وقالت بريدجيت إنه "بعد أكثر من خمس سنوات من التفجير، الذي أفقدها إصبعها الأوسط وترك لها ندوباً في الوجه وكسراً في الكاحل وصعوبة في التنفس مدى الحياة واضطراب ما بعد الصدمة، رفضت جائزة قدرها 17.350 جنيهاً إسترلينياً ؛ واعتبرته إهانة وغير عادل".
وأشارت الصحيفة إلى أن سلطة التعويضات قدمت ما قيمته 4.6 مليون جنيه أسترليني منذ عام 2017 لضحايا الإرهاب في المملكة المتحدة وخارجها.
وقال متحدث باسم الحكومة: "بينما لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوض عن المحنة التي عانى منها ضحايا الإرهاب، فمن حق الناجين الحصول على الدعم الذي يحتاجونه من خلال خطة التعويضات عن الإصابات الإجرامية الممولة من القطاع العام والتي دفعت أكثر من 158 مليون جنيه إسترليني لضحايا جرائم الإرهاب والعنف في العام الماضي وحده".
المصدر: صحيفة "الغارديان"