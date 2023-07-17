الغارديان: ضحايا الإرهاب غير راضين عن التعويضات في المملكة المتحدة

قال تقرير استند إلى استطلاع، إن الأشخاص، الذين عانوا من إصابات غيرت حياتهم أو معاناة نفسية بعد أن وقعوا كضحايا لأعمال إرهابية، شجبوا نظام التعويضات في المملكة المتحدة لكونه معطلاً وبلا إدارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وفي الاستطلاع، الذي شمل 11 متضرر من أعمال إرهابية كبيرة، أفادوا جميعهم بأن خطة التعويضات كانت غير منطقية وغير عادلة.

ودعا "بريندان كوكس" أحد المشاركين في إعداد التقرير، إلى ضرورة استبدال سلطة التعويضات والإصابات الجنائية لأنها بالفعل معطلة، وهو إدعاء دعمه بيانات وشهادات جمعتها الصحيفة البريطانية.

وأضاف أن "المنظمة التي من المفترض أن تساعد الناجين على التعافي وإعادة البناء تُلحق بهم الأذى باستمرار، إذا كان لدى المنظمة اخفاقات ولكنها حققت نتائج جيدة في مجالات أخرى، فسيكون هناك أمل في الإصلاح؛ لكن في الحقيقة لا يوجد".