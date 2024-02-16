مات في سجنه.. من هو المعارض الروسي نافالني؟

في حادث غير اعتيادي على صعيد روسيا والدول الغربية، أعلنت السلطات الروسية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه، ولم تُعلن رسميا بعد أسباب وفاته.

فمن هو نافالني الذي لطالما أزعج الكرملين في تحركاته.

ولد أليكسي نافالني في 4 يونيو 1976 في مقاطعة موسكو، وهو محامٍ وناشط سياسي واشتهر بتحقيقاته في قضايا الفساد في روسيا، وهو صاحب أشهر مدونة اجتماعية سياسية في روسيا "LiveJournal" كما يعتبر منشئ ورئيس مشروع مكافحة الفساد "RosPil"، ويملك قنوات على موقع يوتيوب وصل عدد متابعيها إلى أكثر من ستة ملايين .

بدأت قصة نافالني مع مكافحة الفساد عام 2004، بعد أن أسس "لجنة حماية سكان موسكو"، وهي حركة على مستوى المدينة لمعارضي الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين أثناء البناء في موسكو.

في عام 2008، أسس منظمة عامة سميت "اتحاد المساهمين الأقلية"، التي تحمي حقوق المستثمرين من القطاع الخاص.