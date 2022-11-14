بعد أيام من انسحاب الروس.. زيلينسكي يزور خيرسون

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين خيرسون، المدينة الرئيسة في جنوب البلاد التي استُعيدت من الروس الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة "فرانس برس".

وردد الرئيس الأوكراني النشيد الوطني، بينما رُفع علم بلاده في المدينة.

وأظهرت صور نشرها مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، الرئيس الأوكراني وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده فوق صدره، بينما رُفع علم أوكرانيا الأزرق والأصفر قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط خيرسون.

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.