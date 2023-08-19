روسيا تعلن القضاء على 150 جنديًا أوكرانيًا حاولوا عبور نهر "دنيبر"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قضت في كمين على 150 جنديًا أوكرانيًا كانوا يحاولون العبور للضفة اليسرى لنهر دنيبر.
ونشرت الوزراة مقطع فيديو للاشتباكات التي اندلعت بين القوات الروسية والأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن "جنودًا روسًا تمكنوا من القضاء على مجموعة معادية قوامها نحو 150 شخصًا كانت تحاول التمركز عند الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
وأضافت أن "المقاتلين الروس من مجموعة دنيبر أتاحوا الفرصة للمجموعة الأوكرانية من الوصول إلى الضفة اليسرى من النهر، ثم فتحوا النار على القوارب التي أقلتهم ما أدى إلى مقتل البعض منهم وتفرق الآخرين".
وتابعت: " تم القضاء على الفارين من المجموعة الأوكرانية بواسطة البنادق الآلية".
وأكدت الدفاع الروسية أنه" تمت السيطرة على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم"، مشيرة إلى أن المجموعة كان جلها من " المرتزقة".
وأوضحت أن قوات الاستطلاع الروسية "قامت بالاستيلاء على عشرات القطع من الأسلحة، والذخيرة، وأجهزة الراديو، والمعدات الأجنبية".