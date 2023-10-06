تقرير: روسيا تراهن على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا
قال تقرير إخباري إن الاستراتيجية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا تهدف للاستمرار فيها حتى شعور الغرب بـ"التعب"، في ظل انقسام أمريكي بخصوص المساعدات لكييف، وصعود أحزاب يمينية في دول أوروبية معارضة لدعم الدولة السوفيتية السابقة.
ورأى محللون سياسيون، في حديث لموقع "بيزنس إنسايدر"، أن موسكو تحقق انتصارا آخر بعد الفوضى التي شهدها الكونغرس الأمريكي، والتي تراها روسيا مؤشرا على بدء انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وقال بيسكوف: "الإنهاك من الحرب، ومواصلة الدعم السخيف للنظام في كييف، يتنامى في الكثير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة".
وقال محللون إن خطة الرئيس فلاديمير بوتين تستند على الاستمرار في الحرب إلى حين شعور الغرب بالتعب والإرهاق من دعم أوكرانيا.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا لتهدئة مخاوف الحلفاء بعدما توصل الكونغرس في اللحظة الأخيرة، السبت، إلى اتفاق على الميزانية يتيح تجنب الإغلاق الحكومي، وبقيت المساعدات الجديدة لأوكرانيا خارج هذا الاتفاق، وهو ما دفع فصيلا متشددا من الجمهوريين إلى الإطاحة برئيس المجلس كيفن مكارثي، في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة.
ورأى التقرير أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة المنهكة من الحرب في أوكرانيا، خصوصاً بعد فوز حزب يميني متطرف بالانتخابات في سلوفاكيا تعهد في حملته بوقف الدعم لأوكرانيا.
وفي ألمانيا، هناك حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي يتمتع بعلاقات مع روسيا، ويعارض فكرة تقديم الدعم لأوكرانيا، ويحقق تقدما واضحا في استطلاعات الرأي.
وأكد موقع "بيزنس إنسايدر" أن الدول الغربية ستواجه صعوبات كبيرة لتعويض أي نقص ناجم عن توقف المساعدات الأمريكية، كما نقلت تقارير إخبارية روايات مختلفة حول أقوال الغرب بأنهم قدموا بالفعل أقصى ما يستطيعون تقديمه.
وراهن بوتين، وفقا للمحللين، منذ زمن طويل، على ضعف وتراجع الدعم الغربي لأوكرانيا، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، والتضخم الناجم عن الحرب، الذي ألقى بظلاله على الغرب.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توقع استمرار الحرب حتى عام 2025، أي العام الذي سيعقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما يعني أن موسكو ملتزمة بالقتال على المدى الطويل.
وفي تعليق له على الموضوع، قال المدير السابق لوحدة تحليل الشأن الروسي في المخابرات المركزية الأمريكية، جورج بيبي، إن بوتين يراهن على معاناة أوكرانيا من نقص الموارد والدعم اللازمين للانتصار في حرب الاستنزاف.
وأشار بيبي إلى أن المؤشرات تؤكد صحة خطة بوتين، مع الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا بحملات التجنيد وتراجع الاقتصاد، فضلا عن تضاؤل حماس الغرب في تقديم المساعدة، محذرا من أن أزمة الكونغرس وانهيار المساعدات فجأة، ستقضي على احتمال التوصل إلى أي نهاية للحرب عن طريق التفاوض.
لكن المحللين يعتقدون أنه من المبكر الحكم على نتيجة هذه الجولة من الحرب، إذ كشف استطلاع لمجلس شيكاغو للشؤون الدولية أن 6 من أصل 10 أمريكيين ما زالوا يؤيدون بشدة تقديم المساعدات لأوكرانيا.
ولا تختلف الحال في أوروبا، إذ إن الدعم الشعبي لأوكرانيا بقي ثابتا رغم بعض التراجع الطفيف، حسبما كشف مركز أبحاث "بروغل" البلجيكي، في حزيران/يونيو الماضي.
المصدر: موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي