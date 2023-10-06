تقرير: روسيا تراهن على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا

قال تقرير إخباري إن الاستراتيجية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا تهدف للاستمرار فيها حتى شعور الغرب بـ"التعب"، في ظل انقسام أمريكي بخصوص المساعدات لكييف، وصعود أحزاب يمينية في دول أوروبية معارضة لدعم الدولة السوفيتية السابقة.

ورأى محللون سياسيون، في حديث لموقع "بيزنس إنسايدر"، أن موسكو تحقق انتصارا آخر بعد الفوضى التي شهدها الكونغرس الأمريكي، والتي تراها روسيا مؤشرا على بدء انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وقال بيسكوف: "الإنهاك من الحرب، ومواصلة الدعم السخيف للنظام في كييف، يتنامى في الكثير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة".