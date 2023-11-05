روسيا تختبر بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، أن "الغواصة النووية الإستراتيجية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز بوليفا" من البحر الأبيض.

وأكد البيان، أن الصاروخ أصاب "في الوقت المحدد" هدفه في حقل تجارب في شبه جزيرة كاتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وتحمل الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" 16 صاروخا من طراز بوليفا، بحسب الجيش الروسي.

ولوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بتهديد السلاح النووي، ونشر في صيف 2023 أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أقرب حلفاء موسكو.

ووقّع بوتين الخميس، قانونا يلغي مصادقة موسكو على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.