سيطرت على معظم أراضي الأقاليم الأربعة.. روسيا تصعد غاراتها على الجبهة الأوكرانية

غارات روسية سابقة على مدن أوكرانية
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 3:25 م

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم السبت، إن القوات الروسية تشن هجمات مستمرة على امتداد كامل خط الجبهة تقريبا في أوكرانيا، ولديها "المبادرة الاستراتيجية".

وقال جيراسيموف لنوابه في خطاب نشرته وزارة الدفاع، "تواصل القوات المشتركة شن هجمات بلا هوادة على امتداد كل خط الجبهة تقريبا. في الوقت الحالي، تملك القوات الروسية المبادرة الاستراتيجية بالكامل".

وكثفت روسيا غاراتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية بعيدة عن خطوط المواجهة هذا الصيف، وواصلت هجومًا ضاريًا في معظم أنحاء الشرق، في محاولة لكسب المزيد من الأرض في حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف يوم الخميس أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 38 آخرين.

 ووقعت الهجمات بعد أقل من أسبوعين من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة في ألاسكا، وهو اجتماع كانت واشنطن تأمل أن يعزز جهود ترامب لإنهاء الصراع.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات روسية على مناطق مكتظة بالسكان في الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن آلافا من المدنيين قتلوا منذ بداية الحرب.

وقال جيراسيموف إن روسيا تسيطر الآن على 99.7 % من منطقة لوجانسك الأوكرانية و79 % من منطقة دونيتسك و74 % من منطقة زابوريجيا و76 % من منطقة خيرسون.

وقال إن روسيا سيطرت منذ مارس/ آذار على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا وسيطرت على 149 قرية.

