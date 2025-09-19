إثر خلافات حول أوكرانيا.. الرئيس الروسي يطيح بمستشاره المقرب كوزك

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميتري كوزاك من مهامه نائبا لمدير الإدارة الرئاسية، وفقا لمرسوم رئاسي صدر عن الكرملين الخميس.

أخبار ذات علاقة الكرملين: مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية متوقفة

ولم يذكر المرسوم المكون من سطر واحد سببا لهذه الخطوة.

وكان بيان صادر عن الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن كوزاك، الشخصية البارزة في إدارة بوتين، قدم استقالته.

وقالت وكالة (آر.بي.سي) للأنباء إن كوزاك أرسل خطاب الاستقالة ويدرس خيارات مختلفة لخوض مجال الأعمال.

وردا على سؤال حول هذا التقرير، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أستطيع أن أؤكد أن دميتري نيكولايفيتش كوزاك قد استقال، بناء على طلبه الشخصي".

وعمل كوزاك مع بوتين منذ التسعينيات عندما كانا معاً في إدارة سان بطرسبرغ، ثاني كبرى مدن روسيا.

وكان لكوزاك دور رئيسي في الإشراف على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.

أخبار ذات علاقة الكرملين: العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها

وبحسب موقع صحيفة "برافدا"، ربط تقرير صادر عن "معهد دراسات الحرب" إقالة كوزاك بخلافات مع بوتين، لافتا إلى أن كوزاك سعى إلى إجراء محادثات مع أوكرانيا، وأن إقالته تشير إلى رغبة بوتين في مواصلة الحرب ضدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوزاك لعب دور الوسيط في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا في بداية الحرب كان من شأنه أن يمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن بوتين رفض الاتفاق لأنه "كان يريد ضم الأراضي الأوكرانية".

وكانت مصادر غربية وروسية، وفقا للصحيفة، قد أشارت في وقت سابق إلى أن كوزاك فقد نفوذه في الكرملين بعد أن نصح بوتين مرارا في الأشهر الأخيرة بوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا على الفور، وبدء محادثات السلام، وتقليص دور أجهزة الأمن الروسية.