بعد 60 عامًا.. مرافق جون كينيدي يُفجر مفاجأة بشأن اغتيال الرئيس

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن أحد عملاء الخدمة السرية للرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي خرج عن صمّته بعد 60 عامًا على حادثة الاغتيال، التي هزّت الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بول لانديس، وفقًا للصحيفة، على مسافة قريبة من الرئيس عندما أطلقت عليه الرصاصات، أثناء مرور موكبه في مدينة دالاس في الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1963.