بعد إسرائيل وكمبوديا.. دولتان جديدتان ترشحان ترامب لجائزة نوبل للسلام

أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان، يوم الجمعة، عزمهما ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة "نوبل" للسلام، وذلك تقديراً لوساطته في اتفاق السلام التاريخي الذي وقعه البلدان برعاية أمريكية.

واقترح رئيس أذربيجان إلهام علييف ترشيحاً مشتركا مع أرمينيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة "نوبل" للسلام بعد توقيع الخصمين اتفاقا ينهي عقوداً من النزاع.

وقال علييف في القمة التي عقدت في البيت الأبيض: "ربما أتفق مع رئيس الوزراء باشينيان على توجيه نداء مشترك إلى لجنة نوبل لمنح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام".

بدوره قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان: "أعتقد أن الرئيس ترامب يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام، وسوف نعمل لمساعدته للحصول عليها".

وأضاف: "أعتقد أن حدث اليوم هو دليل على ذلك، ما حدث اليوم نتيجة ملموسة لقيادة الرئيس ترامب، ولم يكن أحد ليحقق ذلك، من يستحق جائزة نوبل للسلام إن لم يكن الرئيس ترامب؟".

ورداً على ترشيح البلدين علق ترامب قائلاً: "أنا لا أسعى لنيل جائزة نوبل، لكنه شرف عظيم لي بالتأكيد، أعتقد أنه لو لم نأتِ، لكانت الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تحولت إلى حرب عالمية، وقد أوقفت ذلك، لقد ساهمنا في تقليصها بشكل كبير".

يذكر أن نائب رئيس وزراء كمبوديا سون تشانتول، كان قد صرح، مطلع أغسطس/ آب الجاري، بأن بلاده سترشح الرئيس ترامب لجائزة "نوبل" للسلام، وذلك بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.

وفي يوليو/ تموز الماضي، رشّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب للجائزة.

