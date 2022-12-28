بولندا تبرم عقدا مع فرنسا لشراء قمرين اصطناعيين للمراقبة والاستطلاع
أبرمت بولندا وفرنسا عقدا تحصل بموجبه الأولى على قمرين اصطناعيين للمراقبة والاستطلاع ومركز أرضي لمعالجة البيانات، وفق ما أعلن وزيرا دفاع البلدين الثلاثاء في وارسو.
يغطي العقد الذي يٌفترض أن يكتمل بحلول عام 2027، وحدتي "بلياد نيو" الذي طورته شركة إيرباص للدفاع والفضاء، وهو قمر اصطناعي عالي الدقة للرصد الأرضي.
وتقدر تكلفة العقد بنحو 500 مليون يورو، بحسب مكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
في الأثناء، ستحصل بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على إمكان الوصول إلى البيانات التي توفرها المجموعة الحالية من الأقمار الاصطناعية الفرنسية.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك "اعتبارًا من عام 2027 سيكون لدينا قمران اصطناعيان بألوان بولندا"، مشددًا على إمكان استخدام النظام الجديد "عسكريًا ومدنيًا".
هذا العقد "يساهم في الاستقلال الاستراتيجي لبولندا من حيث مراقبة وفهم الوضع"، كما أكد لوكورنو، وهو أول وزير دفاع فرنسي يزور بولندا منذ أكثر من ست سنوات، أي منذ أن تراجعت الحكومة القومية البولندية عن اتفاق شراء 50 مروحيّة فرنسيّة من طراز كاراكال.
وبعد وارسو، من المتوقع أن يصل لوكورنو إلى كييف الأربعاء.