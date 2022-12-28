بولندا تبرم عقدا مع فرنسا لشراء قمرين اصطناعيين للمراقبة والاستطلاع

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك "اعتبارًا من عام 2027 سيكون لدينا قمران اصطناعيان بألوان بولندا"، مشددًا على إمكان استخدام النظام الجديد "عسكريًا ومدنيًا".

هذا العقد "يساهم في الاستقلال الاستراتيجي لبولندا من حيث مراقبة وفهم الوضع"، كما أكد لوكورنو، وهو أول وزير دفاع فرنسي يزور بولندا منذ أكثر من ست سنوات، أي منذ أن تراجعت الحكومة القومية البولندية عن اتفاق شراء 50 مروحيّة فرنسيّة من طراز كاراكال.

وبعد وارسو، من المتوقع أن يصل لوكورنو إلى كييف الأربعاء.