فرنسا.. دعوات لـ "جبهة جمهورية" لوقف "طوفان" اليمين المتطرف

ارتفعت الأصوات الداعية إلى إنشاء "جبهة جمهورية" في فرنسا، في مواجهة "خطر حصول اليمين المتطرف على الأغلبية المطلقة في البرلمان والتصدي لهذا "الطوفان".

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية في دورتها الأولى تقاربا كبيرا مع تقديرات استطلاعات الرأي، حيث منح نحو 10.6 مليون فرنسي أصواتهم لحزب التجمع الوطني، ما أعطى نسبة 33.1 % للحزب الذي يقوده جوردان بارديلا ودفع به إلى صدارة المشهد.

ويؤكد بارديلا، اليميني المتطرف، الذي تم انتخابه حديثاً لعضوية البرلمان الأوروبي في 9 يونيو الماضي، رغبته في أن يكون رئيس وزراء للتعايش مع إيمانويل ماكرون، وناشد ناخبيه أن "يظلوا متأهبين في جهد أخير" من أجل "واحدة من أكثر الانتخابات حسماً" وفق تعبيره.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ معركة انتخابية جديدة بدأت، حيث يُعيد الخوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة عبر الوسائل البرلمانية تنشيط النداءات الموجهة إلى إحياء الجبهة الجمهورية، التي تضررت خلال 20 يومًا من الحملة الانتخابية، وفق قولها.