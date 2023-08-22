"هاآرتس": ازدواجية معايير الحكومة الإسرائيلية تثير غضب اليهود الإثيوبيين

سلّط تقرير نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الضوء على احتجاجات اليهود الإثيوبيين على ما وصفوه بـ "ازدواجية المعايير" التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بعد أن قررت وقف عملية تهجير اليهود الإثيوبيين.

وتظاهر الأسبوع الماضي المئات من اليهود الإثيوبيين في القدس؛ تنديدًا بقرار الحكومة الإسرائيلية التي اتهموها بالتقصير في استكمال جلب عائلاتهم التي يهددها الخطر بسبب الحرب الأهلية المشتعلة منذ ثلاث سنوات في إثيوبيا، في حين تسخر الحكومة كل إمكانياتها لإنقاذ وجلب اليهود من أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن قرار وقف تهجير اليهود الإثيوبيين يترك آلافًا منهم طي النسيان على أرض تحترق تحت أقدامهم بسبب الحرب الأهلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة الإسرائيلي، أوفير صوفر، الذي التقى المتظاهرين، أنه فشل في إدراج بند في الموازنة العامة يوفر الدعم اللازم للاستمرار في تنفيذ مبادرة عام 2017 المتعلقة بجلب اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن 5 آلاف من اليهود الإثيوبيين وصلوا إلى إسرائيل ضمن المبادرة في مراحلها الأولى وحصلوا على الجنسية.