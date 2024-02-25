صحيفة: إطالة أمد حرب غزة تزيد التهديد الإرهابي في بريطانيا

رأت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية، في تقرير لها، أن إطالة أمد الحرب في غزة، تؤدي إلى زيادة التهديد الإرهابي في بريطانيا.

ويخرج كل أسبوعين أو ثلاثة، مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرات عبر لندن والمدن والبلدات في جميع أنحاء بريطانيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووقعت أكبر احتجاجات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث قدر المنظمون أن عدد المشاركين في شوارع العاصمة بلغ 750 ألف شخص.