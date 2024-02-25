صحيفة: إطالة أمد حرب غزة تزيد التهديد الإرهابي في بريطانيا
رأت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية، في تقرير لها، أن إطالة أمد الحرب في غزة، تؤدي إلى زيادة التهديد الإرهابي في بريطانيا.
ويخرج كل أسبوعين أو ثلاثة، مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرات عبر لندن والمدن والبلدات في جميع أنحاء بريطانيا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووقعت أكبر احتجاجات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث قدر المنظمون أن عدد المشاركين في شوارع العاصمة بلغ 750 ألف شخص.
وأكدت الصحيفة، أن هذه الحراكات الدؤوبة التي شملت اعتصامات، وتحركات في مصانع الأسلحة البريطانية، وإسقاط المنشورات، ومواجهة أعضاء البرلمان والكتابة إليهم، كان لها تأثيرات مهمة بالفعل.
واستدلّت على ذلك بالقول: "لنتأمل هنا كيف أصبحت الحكومة أكثر انتقادًا لإسرائيل، وتحول حزب العمل إلى الدعوة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، وكيف اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يشعر بالقلق إزاء "المظاهرات الضخمة في العواصم الغربية." ومع ذلك، لم تتمكن الحراكات من إجبار الحكومة على إنهاء دعمها لإسرائيل والدعوة إلى وقف إطلاق النار".
لا شك أن البعض في رئاسة الحكومة يستمتعون بحقيقة أنهم تمكنوا من الوقوف بثبات في مواجهة هذا الضغط الشديد. ولكن سيكون من السذاجة الاعتقاد أنه في نهاية كل مسيرة يعود الناس إلى منازلهم وهم يتذمرون من أن لا شيء قد تغير.
كانت أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا، 15 فبراير، ذروة الحركة المناهضة للحرب التي بدأت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة واستمرت في حشد أعداد كبيرة من الناس في الشوارع البريطانية لعدة سنوات حتى امتدت إلى سنوات الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.
وفي الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار 2005، وهي الأولى منذ الغزو، انخفض تأييد حزب العمال بنسبة 5 في المائة، مع انخفاض أغلبيته الحاكمة من 167 إلى 66 مقعداً. وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن "أحد استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (قبل الانتخابات) ... تشير إلى أن العداء للحرب كان قضية أكبر مما تم الاعتراف به حتى الآن".
ويمكن القول إن قوة الحركة المناهضة للحرب في العراق لعبت دوراً رئيسياً في إنهاء رئاسة توني بلير للوزراء ومسيرته السياسية. وبحلول عام 2010، وجد استطلاع أجرته مؤسسة كومريس أن 37 في المائة من الناخبين يعتقدون أنه ينبغي محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة غزو العراق.
وبصورة تدعو إلى الأسف، فإن مجموعة صغيرة أخرى من الناس تحولت إلى أعمال عنف أكثر فتكاً بكثير. ومن المعلوم أن واحدًا على الأقل من الانتحاريين في 7 يوليو/ تموز، وثلاثة ممن اخفقوا في محاولة التفجير الانتحارية حضروا أحد الاحتجاجات المناهضة لحرب العراق. وعندما قبض على أحدهم في روما قال إنه ضد الحرب، وإنه شارك في مسيرات سلمية ولم يستمع له أحد.
وقدم المؤلف والناشط مايك ماركوسي تفسيراً معقولاً لهذه الرحلة من الاحتجاج اللاعنفي إلى التفجيرات الانتحارية: "من المؤكد أنه كلما زاد الرفض لتعبيرات وتطلعات شرعية وقانونية غير عنيفة لمجتمع ما كلما زاد تحول البعض في المجتمع إلى ردود فعل غير قانونية وعنيفة."
وفي يناير/كانون الثاني، حذر رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا من حدوث ارتفاع "غير مسبوق" في التهديدات الإرهابية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث خلقت الحرب الإسرائيلية على غزة "لحظة تطرف" مع احتمال دفع المزيد من الناس نحو الإرهاب.
يأتي ذلك بعد أن أفاد مسؤولو الأمن الأوروبيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أنهم يرون خطرًا متزايدًا لهجمات من قبل الإسلاميين الذين أصبحوا متطرفين بسبب الحرب. وكان مسؤول أمني بريطاني قال إنه من المرجح أن تصبح الحرب في غزة أكبر عملية تجنيد للمتشددين الإسلاميين منذ حرب العراق عام 2003.
وكما هو الحال مع أفغانستان والعراق وليبيا، تؤكد هذه التحذيرات أن الحكومة البريطانية، من خلال استمرارها في دعم إسرائيل دبلوماسياً وعسكرياً، وبالتالي إطالة أمد الهجوم الوحشي، تؤدي إلى زيادة التهديد الإرهابي في بريطانيا.
لذا، وبعيداً عن حماية المواطنين البريطانيين، فإن الحكومة في واقع الأمر تعرض البريطانيين للخطر. والحقيقة أن تحذيرات الخبراء المتكررة تشير إلى حقيقة مظلمة: وهي أن سلامة المواطنين البريطانيين تشكل في نهاية المطاف أولوية متدنية بالنسبة للحكومة، وهي بالتأكيد أولوية أدنى من دعم حمام الدم الذي ترتكبه إسرائيل في غزة.