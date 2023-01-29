باعتباره طوق نجاة.. هكذا تبدو محاولات الائتلاف الإسرائيلي لـ "تسييس" التصعيد الراهن 

شيطنة الاحتجاجات

وتقف الاحتجاجات الأسبوعية التي جذبت عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق متفرقة، في قلب محاولات تسيِيس الأحداث الراهنة من قبل ائتلاف نتنياهو.

وعكست قناة "الآن 14" العبرية الموالية لنتنياهو هذا النهج؛ إذ وجهت انتقادات حادة للمتظاهرين الإسرائيليين الذين خرجوا مساء السبت، للتصدي للإصلاحات القضائية التي يريد الائتلاف تمريرها.

واتهمت القناة المتظاهرين بـ "الافتقار إلى الشعور"، وقالت: "إن ضحايا هجوم القدس لم يُدفنوا بعد، بينما خرج هؤلاء للتظاهر ضد الإصلاحات".