باعتباره طوق نجاة.. هكذا تبدو محاولات الائتلاف الإسرائيلي لـ "تسييس" التصعيد الراهن
وفَّر التصعيد الأخير بالأراضي المحتلة والذي بدأ يوم الخميس، بعملية عسكرية شنتها قوات إسرائيلية مختلطة من أذرع الجيش والشرطة في مخيم جنين للاجئين، حصدت خلالها أرواح 10 فلسطينيين، بيئة خصبة للائتلاف اليميني المتطرف في إسرائيل؛ لتمرير الأجندات السياسية والأيديولوجية التي يتبناها، وفق تقارير عبرية.
وتركت التصريحات والإجراءات التي أقدم عليها نواب بالكنيست من الائتلاف، ووزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، انطباعات أولية بشأن محاولات تسيِيس التصعيد الحالي، والذي كان قد شمل أيضًا عملية نفذها شاب فلسطيني، بالقدس المحتلة يوم الجمعة، أودت بحياة 7 إسرائيليين، أعقبتها عملية إطلاق نار أخرى يوم السبت، خلَّفت معها إصابتين.
شيطنة الاحتجاجات
وتقف الاحتجاجات الأسبوعية التي جذبت عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق متفرقة، في قلب محاولات تسيِيس الأحداث الراهنة من قبل ائتلاف نتنياهو.
وعكست قناة "الآن 14" العبرية الموالية لنتنياهو هذا النهج؛ إذ وجهت انتقادات حادة للمتظاهرين الإسرائيليين الذين خرجوا مساء السبت، للتصدي للإصلاحات القضائية التي يريد الائتلاف تمريرها.
واتهمت القناة المتظاهرين بـ "الافتقار إلى الشعور"، وقالت: "إن ضحايا هجوم القدس لم يُدفنوا بعد، بينما خرج هؤلاء للتظاهر ضد الإصلاحات".
وزعمت القناة، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، أن تظاهرات اليسار ضد الإصلاحات في هذا التوقيت "إنما تؤشر على أن إسرائيل لا تعد سببا جيدا لتخليهم عن رايات الشقاق، والتظاهر ضد إخوتهم اليهود".
ورأت أن التظاهر ضد الإصلاحات القضائية "هو العمى التام وغياب الاحترام والشعور إزاء الضحايا والدولة بوجه عام".
وادعت القناة أن المتظاهرين الإسرائيليين هم من يوفرون الفرصة لمن وصفتهم بالأعداء؛ "في إشارة إلى الفلسطينيين" للشعور بالنصر والتمسك بنهجهم ونواياهم نحو تفكيك الدولة؛ حيث توفر التظاهرات ضد الإصلاحات القضائية المزمعة انطباعا بأن الإسرائيليين فرقاء منقسمون.
توقيف المعارضين
وشنَّ عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسيك (الليكود) هجوما حادا ضد وزير الدفاع الأسبق موشي يعلون؛ بعد أن انتقد الأخير الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها وحمَّل تلك الحكومة مسؤولية التصعيد الحالي، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، الأحد.
ورد ميلفيتسيك بأن دعا إلى استصدار أمر قضائي بتوقيف يعلون ومعارضي الحكومة، أمثال وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.
ووصف تصريحات يعلون ضد قرارات صدرت أمس عن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينيت"، بأنها "مجنونة"، وقال إنه يدعو الجنود لرفض الخدمة العسكرية، وذكر أنه "على الإرهابيين التيقن أنهم لن يعودوا أحياء"، وأن أقارب منفذ الهجوم من الدرجة الأولى ينبغي أن يُطردوا.
ويشار إلى أن ميلفيتسيك هو معد مشروع القانون الجديد الذي يطالب بطرد عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيليين، ولم يكن هذا المشروع من وحي هجوم القدس؛ إذ نقلت عنه الصحيفة القول إنه تقدم بالمشروع قبل 40 يومًا أو أكثر، داعيًا الحكومة إلى تبنيه.
تمرير الأجندات
موقع "سروغيم" الإخباري العبري، نقل عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، اليوم الأحد، أن رده على هجوم القدس سيأتي عبر تمرير قانون يتيح توقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالإرهاب.
وأكد بن غفير أنه سيقدم مشروع قانون في هذا الصدد في القريب العاجل، إضافة إلى تطبيق القرارات التي أقرها "الكابينيت"، على خلفية عملية مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس المحتلة، والتي أسقطت 7 إسرائيليين.
وذكر وزير الأمن القومي أن قرارات مهمة اتخذت خلال اجتماع الكابينيت، ومع ذلك أشار إلى أنه يريد المزيد من القرارات، متعهدا بالعمل من أجل تمرير المزيد من القوانين والإجراءات في إطار الحرب على ما وصفه بالإرهاب.
ونقل الموقع عنه: "قريبًا سأضع أمام الكنيست مشروع قانون إعدام المخربين، وأتعشم أن يمر بأغلبية ساحقة".
ومن بين القرارات التي اتخذها هذا المجلس، أمس السبت: عزل منازل عائلات منفذي الهجمات لحين هدمها، وإلغاء الحق في الضمان الاجتماعي لعائلات منفذي العمليات على أساس اعتبارهم داعمين للإرهاب، والانتهاء من دراسة مشروع قانون سحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من هذه الفئة من العائلات.
ويُشار إلى أن عملية "النبي يعقوب" بالقدس المحتلة لم تكن السبب الوحيد الذي دفع بن غفير لفتح هذا الملف، فقد كانت مسألة إعدام الفلسطينيين ممن تتهمهم إسرائيل بالإرهاب، من بين النقاط البارزة في الأجندة التي تبناها بن غفير وحزبه، حتى قبل بدء انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.