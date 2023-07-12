انتقامًا لرئيس الاستخبارات.. دعوات في صربيا لمعاقبة مسؤولين أمريكيين

كشفت صحيفة "داناس" الصربية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين في صربيا طالبوا الحكومة باتخاذ عقوباتٍ ضدّ مسؤولين أمريكيين، وإيقاف التعاون الاستخباراتي مع واشنطن، بعدما فرضت عقوباتٍ على رئيس الاستخبارات الصربية، ألكسندر فولين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء، عن عقوبات ضد فولين الموالي لروسيا، متهمة إياه بالتورط في تهريب الأسلحة، وتجارة المخدرات، وإساءة استخدام منصبه.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة إن "فولين" استخدم سلطته العامة لمساعدة تاجر الأسلحة الصربي سلوبودان تيسيتش الخاضع لعقوبات أمريكية على نقل شحنات أسلحة غير قانونية عبر صربيا.

وأضافت وزارة الخزانة أن فولين، الذي تم تعيينه رئيسًا للاستخبارات، العام الماضي، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية، متهم أيضًا بالتورط مع عصابة لتهريب المخدرات.

وزار فولين موسكو، في أغسطس/ آب الماضي، وهي زيارة نادرة لمسؤول في دولة أوروبية، كما أن بلغراد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وحينها قال "فولين" مخاطبًا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "صربيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات، ولم تكن جزءًا من الهستيريا المعادية لروسيا".

المصدر: صحيفة "داناس" الصربية ووكالة الصحافة الفرنسية