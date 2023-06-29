احتجاجاً على مقتل نائل.. اشتعال موجة عنف واسعة في مدن فرنسا

اشتعلت موجة شغب وأعمال عنف واسعة في ضاحية نانتير الفرنسية، الأربعاء، احاجاجاً على مقتل قاصر يدعى نائل من أصول عربية، على يد الشرطة الفرنسية.

وكان نائل وهو من أصول جزائرية قد قتل عند نقطة تفتيش مرورية، حيث أطلق عليه الرصاص دون سبب محدد، ما أشعل موجات واسعة من الاحتجاجات على مقتله.