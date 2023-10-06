هل وصل دعم أمريكا لأوكرانيا إلى أقصى حدوده؟

اعتبر المؤرخ ستيفن ويرهايم، أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم أوكرانيا "مهما كلف الأمر" قد وصل إلى أقصى حدوده.

وكان الكونغرس الأمريكي رفض، الأسبوع الماضي، الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار في محاولة لتجنب إغلاق الحكومة.

كما صوّت ما يقرب من نصف الجمهوريين في مجلس النواب على "تجريد" أوكرانيا من الأموال المخصصة لها ضمن مشروع قانون الإنفاق العسكري الذي يجب إقراره.

وتأتي "ثورة الجمهوريين" في الوقت الذي حقق فيه الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا هذا الصيف نتائج باهتة، حيث سيطرت روسيا على المزيد من الأراضي خلال هذا العام مقارنة بأوكرانيا، على الرغم من الكمية الهائلة من الأسلحة المتقدمة التي زودت بها الولايات المتحدة وأوروبا القوات الأوكرانية.

واعتبر "ويرهايم" في مقالة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هذين التطورين يشكلان معًا "مرحلة جديدة من الحرب تتطلب تفكيرًا جديدًا بالدعم السياسي الأمريكي لأوكرانيا والذي بات غير مضمونًا في المدى القريب".

ورأى أن هذا هو وقت الاختيار بالنسبة للرئيس بايدن بينما تميل إدارته وحلفاؤها إلى تبني ذات النهج الذي اتبعوه في الآونة الأخيرة عبر تصوير الحرب بعبارات شبه وجودية، والتعهد بتسليح كييف "طالما استغرق الأمر" وانتقاد المعارضين باعتبارهم متطرفين غير مبالين بمحنة أوكرانيا وحلفائها.

لكن هذا النهج، بحسب الكاتب، قد وصل إلى حدوده في غياب تحقيق أي تقدم في أرض المعركة منذ الخريف الماضي، بالنسبة للأوكرانيين، معتبرًا أن المطالبات المتزايدة بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا تجعل الحرب تبدو "بلا نهاية وغير مثمرة".