هل وصل دعم أمريكا لأوكرانيا إلى أقصى حدوده؟
اعتبر المؤرخ ستيفن ويرهايم، أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم أوكرانيا "مهما كلف الأمر" قد وصل إلى أقصى حدوده.
وكان الكونغرس الأمريكي رفض، الأسبوع الماضي، الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار في محاولة لتجنب إغلاق الحكومة.
كما صوّت ما يقرب من نصف الجمهوريين في مجلس النواب على "تجريد" أوكرانيا من الأموال المخصصة لها ضمن مشروع قانون الإنفاق العسكري الذي يجب إقراره.
وتأتي "ثورة الجمهوريين" في الوقت الذي حقق فيه الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا هذا الصيف نتائج باهتة، حيث سيطرت روسيا على المزيد من الأراضي خلال هذا العام مقارنة بأوكرانيا، على الرغم من الكمية الهائلة من الأسلحة المتقدمة التي زودت بها الولايات المتحدة وأوروبا القوات الأوكرانية.
واعتبر "ويرهايم" في مقالة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هذين التطورين يشكلان معًا "مرحلة جديدة من الحرب تتطلب تفكيرًا جديدًا بالدعم السياسي الأمريكي لأوكرانيا والذي بات غير مضمونًا في المدى القريب".
ورأى أن هذا هو وقت الاختيار بالنسبة للرئيس بايدن بينما تميل إدارته وحلفاؤها إلى تبني ذات النهج الذي اتبعوه في الآونة الأخيرة عبر تصوير الحرب بعبارات شبه وجودية، والتعهد بتسليح كييف "طالما استغرق الأمر" وانتقاد المعارضين باعتبارهم متطرفين غير مبالين بمحنة أوكرانيا وحلفائها.
لكن هذا النهج، بحسب الكاتب، قد وصل إلى حدوده في غياب تحقيق أي تقدم في أرض المعركة منذ الخريف الماضي، بالنسبة للأوكرانيين، معتبرًا أن المطالبات المتزايدة بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا تجعل الحرب تبدو "بلا نهاية وغير مثمرة".
إستراتيجية قابلة للتحقيق
وشدد المؤرخ على ضرورة أن يطرح بايدن إستراتيجية أفضل تجاه أوكرانيا تحتوي على أهداف أكثر تحديدًا وقابلة للتحقيق من أجل الحفاظ على دعم الأمريكيين.
وأشار إلى أن "ذلك يبدأ بعدم الإذعان لأية أهداف إقليمية تتبناها حكومة أوكرانيا ومن بينها سعي الأخيرة إلى استعادة حدودها، للعام 1991، وهو الأمر غير المرجح الذي قد يشمل استعادة شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في العام 2014، والتي تضم قاعدة بحرية روسية رئيسة، حيث تحظى هذه الجزيرة بأهمية كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدرجة قد تدفعه لاستخدام أسلحة نووية في الدفاع الأخير عنها".
ورأى ستيفن ويرهايم أن على بايدن أن يوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في منع روسيا من غزو أوكرانيا، لكن استعادة السيطرة على الأراضي يجب أن تتم مواءمتها بشكل أكبر مع القيود المفروضة على الموارد، والتكاليف البشرية، ومخاطر التصعيد.
وقال إنه على "الأمريكيين مواصلة دعم الحفاظ على سيادة أوكرانيا وإبقاء القوات الروسية بعيدة عن أراضي حلف الناتو، والدفاع عن القانون الدولي".
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه ينبغي لبايدن أن يلاحظ أن أيًا من هذه الأهداف لا يتطلب من الولايات المتحدة دعم محاربة أوكرانيا لتحرير شبه جزيرة القرم كما لا ينبغي لأوكرانيا بالضرورة استعادة كل شبر من الأراضي التي فقدتها، منذ فبراير/شباط 2022، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار أو على تسوية ما" .
وذكرت مقالة ويرهايم أنه "ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى إنهاء الحرب من خلال الخطوات الدبلوماسية لاستئناف المحادثات بنفس القوة التي تسلح بها الولايات المتخذة أوكرانيا".
وطالب الكاتب الأمريكيين بلعب دور أكبر فيما يتعلق بتقديم المساعدات التي تعهد بها حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون لأوكرانيا، ودور أكبر في قضايا الدفاع مشيرًا إلى أن المخاطر التي يفرضها هذا الصراع أعظم بالنسبة للأوروبيين مقارنة بالأميركيين.
ولفت إلى أنه "من العقلانية بمكان بالنسبة للحكومات الأوروبية أن تخطط لاحتمالات نضوب الدعم الأمريكي لأوكرانيا ".
وأردف أنه من "الأفضل بالنسبة للأمريكيين ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية لحملها على تحمل المسؤولية عن الدفاع عن منطقتها، في حين تعمل الولايات المتحدة في الوقت ذاته على معالجة الاحتياجات الداخلية والأمن في منطقة آسيا".
ومن عجيب المفارقات، بحسب الكاتب، أن هذا النهج يشبه إلى حد كبير ذات النهج الذي تبناه البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من الصراع، عندما تحدث المسؤولون الأمريكيون عن التعامل مع روسيا "كفشل إستراتيجي" بدلاً من اعتبار الصراع "هزيمة إقليمية كاملة" وتصوروا أن الحرب ستنتهي بتسوية عن طريق التفاوض.
واعتبر أن "مساعدة أوكرانيا كانت ستصبح حتميًا أكثر إثارة للجدل مع مرور الوقت وبالتالي فإن العودة إلى أهداف أكثر قابلية للتحقيق من شأنه أن يحدث فرقًا على الصعيد السياسي".
وتابع: "معارضو تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا ركزوا على عيوب الإستراتيجية الأمريكية تجاه أوكرانيا وامتنعوا عن "الالتزام المفتوح بدعم الحرب في أوكرانيا التي تمتع بطبيعة غير محددة استنادًا إلى إستراتيجية غير واضحة لتحقيق هدف لم يتم توضيحه بعد للجمهور أو للشعب الأوكراني".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية