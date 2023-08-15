متاعب ترامب القضائية.. عقبة أمام العودة للبيت الأبيض أم ورقة لاستمالة الأنصار؟

تتوالى متاعب القضاء على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الاتهامات الجنائية التي توجه إليه، باستمرار، ستشكل عقبةً أمام عودته إلى البيت الأبيض، أم إن القضايا المُثارة ستجعله يكبر في عيُون أنصاره، ليبدو بمثابة "مناضل شرس" يتعرض للاستهداف من قبل الديمقراطيين.

وفي أحدث هذه القضايا، جرى الكشف في وقت متأخر من يوم الاثنين، عن توجيه اتهامات لترامب و18 من معاونيه السابقين في قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2020 في ولاية جورجيا.

وسارع الرئيس الجمهوري السابق، إلى التنديد بالاتهامات الموجهة إليه، واصفا إياها بالزائفة، معتبرا إثارتها في هذا التوقيت، "غير بريء" وبمثابة محاولة لإرباك ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويستند الاتهام إلى أن ترامب اتصل وقتئذ بموظف حكومي وحاول الضغط عليه بشدة من أجل عكس نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وهذه الاتهامات ليست الأولى ضد ترامب، ففي وقت سابق، وجهت إليه تهم جنائية في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ثم جرى اتهامه أيضا في قضية إساءة التعامل مع وثائق سرية ومصنفة.

ثمة من يرى أن هذه الملاحقات القضائية تستنزف حملة ترامب، وتدفعه إلى إنفاق ملايين الدولارات من أجل دفع أتعاب المحامين، لكن الأمر لا يخلو من فائدة، أي "رُبَّ ضارة نافعة".

في يونيو الماضي، كتبت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن ترامب يستغل مشاكله أمام القضاء من أجل دعوة أنصاره، وهم كُثُر، إلى التبرع لفائدته، حتى يواجه ما يصفها بـ"حملة مطاردة الساحرات التي لا تنتهي"، في إشارة إلى أنه يتعرض لاستهداف من قبل ديمقراطيين لا يريدونه أن يمثل صوت قاعدته العريضة من المحافظين.

وفيما يُفترض أن تشكل هذه القضايا إحراجا لترامب، من حيث المبدأ، لأنها تجعله يبدو شخصا غارقا في مخالفات قانونية، وهو المرشح للرئاسة ليكون في أعلى هرم الدولة، ينظر أنصار الرئيس السابق إلى رجل السياسة المفضل عندهم على نحو مغاير.

ويميل أنصار ترامب إلى عدم الثقة في المؤسسات الأمريكية التقليدية، بما في ذلك القضاء، وهذا الأمر يدفعهم إلى التشكيك في دوافع محاكمة الرئيس الجمهوري السابق.

على سبيل المثال، تبدو قضية علاقة ترامب مع الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، وشراء صمتها، غير مهمة بالنسبة لكثيرين.

أما منابر الصحافة الأمريكية التي تتابع هذه القضايا باستمرار، وتنبش في تفاصيلها، فلا يدخر ترامب جهدا في مهاجمتها، معتبرا إياها منصات "للأخبار الكاذبة" و"عدوة للشعب".

ومن أوجه عدم تأثر ترامب على نحو كبير بالملاحقات القضائية، أن استطلاعا للرأي أجرته "نيويورك تايمز"، مؤخرا، أظهر تقدم ترامب بفارق مريح للغاية على أغلب المنافسين الذين يسعون إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري، وعلى رأسهم حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، في حين نال آخرون مثل مايك بنس ونيكي هايلي نسب تأييد ضعيفة للغاية وُصفت بـ"المجهرية".