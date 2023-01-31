الأولى في تاريخها.. قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الثلاثاء، أنّ قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة "مشاورات حكومية" ستجري بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و"ستكون الأولى في تاريخنا".

وقال شميهال خلال اجتماع حكومي إنّ "عقد هذه القمّة في كييف يوجّه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حدّ سواء"، مؤكّدا أنّه يتوقّع "من القمّة تقييما مرحليا إيجابيا لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا".

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذين الحدثين هما "حدثان مهمّان للغاية في ما يتعلّق بالتكامل الأوروبي لأوكرانيا".

وبرأي شميهال فإنّ المحادثات الوزارية المقرّرة الخميس والقمّة المقرّرة الجمعة يفترض أن تسمح "لأوروبا بأن تؤمن بانتصار أوكرانيا" وأن "تدعم تحركّنا السريع نحو عضوية الاتّحاد الأوروبي".

وأضاف رئيس الوزراء "إلى الأعداء: هذه إشارة إلى عدم جدوى جهودهم الرامية لشقّ صفوف التحالف الذي يدعم أوكرانيا، وإجهاض تكاملنا الأوروبي-الأطلسي".