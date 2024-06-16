إفراج السويد عن مسؤول إيراني سابق يعرّضها للانتقاد

وعدّ الأمير بهلوي في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن "مجرم الحرب حميد نوري هو إهانة لسيادة القانون وحقوق الإنسان والأخلاق. إن هذه الاسترضاء العقيمة مع النظام الإجرامي في إيران لم تتمكن من إنقاذ جميع الرهائن ولن تؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من احتجاز الرهائن والابتزاز".

وحُكم على حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن جوهردشت طهران، بالسجن مدى الحياة في يوليو/تموز 2022، بتهمة "التورط في إعدام السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاك الجسيم للقوانين الإنسانية الدولية".

وغادر حميد نوري السويد إلى طهران صباح اليوم السبت، خلال عملية تبادل مع سجينين سويديين معتقلين في إيران، وذلك بوساطة قامت بها سلطنة عمان.