تقرير: إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب قوة شركاء نتنياهو اليمينيين
أكد تقرير عبري أن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب قوة شركاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو اليمينيين بالحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن نتنياهو تلقى تحذيرات جدية في الأيام الأخيرة بشأن الاتفاقيات مع شركائه.
وقال تقرير أعدته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، إن "التحذيرات التي تلقاها نتنياهو تأتي على إثر قوة شركائه اليمينيين في مجالات الأمن والقانون والعدالة والتعليم"، مبينًا أن اعتقاد زعيم الليكود بتحكمه في شركائه "خاطئ".
وأوضح التقرير أن "الثمن الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل سيكون مقابل تنفيذها لأهداف ومخططات اليمين المتطرف"، متابعًا: "الجميع سيدفع ثمن القوة التي منحت للأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست الأخيرة".
واعتبرت الصحيفة أن "نتنياهو يفتخر بالمطالب الوهمية التي رفضها خلال مفاوضات الائتلاف الصعبة، ووعد بأنه يضمن لنفسه الكلمة الأخيرة في كل قضية؛ لكنه سيعمل على إجراء تغييرات في ائتلافه بمجرد أن تنتهي مشاكله القضائية".
ولفت التقرير إلى أن "ضغوطًا مورست على المعسكر المناهض لنتنياهو من أجل الانضمام للائتلاف الحكومي وتخفيف تأثير اليمينيين، ومنع القرارات والتعيينات الوهمية"، مبينًا أن تلك الضغوط لم تنجح بسبب عدم إمكانية التوافق بين نتنياهو ومعسكر اليسار.
ووفق التقرير، فإن "انضمام عناصر من اليسار الإسرائيلي لحكومة نتنياهو كان سيسمح للأحزاب اليمينية بالزعم أن أهدافهم قد تحققت"، متابعًا: "سياسة الحكومة المقبلة سيكون لها ثمنها؛ ولكن ربما يكون ذلك من أجل مستقبل الديمقراطية في إسرائيل".
وخلص تقرير الصحيفة العبرية إلى أن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وضعت الأحزاب اليمينية على المحك، وأعطت شعورًا لعدد غير قليل من الإسرائيليين بأن هناك حلولًا بسيطة جدًا للمشاكل المعقدة التي تواجهها بلادهم"، مستدركًا: "لكن ذلك لن يتحقق بسبب مخاوف العالم من اليمين المتطرف".