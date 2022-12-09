تقرير: إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب قوة شركاء نتنياهو اليمينيين

أكد تقرير عبري أن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب قوة شركاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو اليمينيين بالحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن نتنياهو تلقى تحذيرات جدية في الأيام الأخيرة بشأن الاتفاقيات مع شركائه.

وقال تقرير أعدته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، إن "التحذيرات التي تلقاها نتنياهو تأتي على إثر قوة شركائه اليمينيين في مجالات الأمن والقانون والعدالة والتعليم"، مبينًا أن اعتقاد زعيم الليكود بتحكمه في شركائه "خاطئ".