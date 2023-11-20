المغرب.. عشرات القتلى والمفقودين في غرق قارب لمهاجرين

ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، الأحد، أن قاربا يقل مهاجرين غرق في سواحل كلميم الواقعة جنوب منطقة أغادير ما أدى إلى مقتل وفقدان العشرات.

وأضاف المصدر ذاته نقلاً عن مصادر أمنية مغربية أن "الحادثة أسفرت عن فقدان 10 مهاجرين في عرض البحر، فيما توفي 25 آخرين لفظت المياه جثثهم"، مشيرا إلى أن "جميع طاقم القارب مغاربة ما عدا امرأة وربان القارب ومساعده الذين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء".

وهذا الحادث يأتي بعد أشهر من حادث مماثل شهدته السواحل المغربية في أبريل الماضي عندما غرق قارب متهالك قرب سواحل كلميم جنوب البلاد ما أسفر عن وفاة 11 أشخاص.