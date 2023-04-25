العالم
ألمانيا تختتم رحلات الإجلاء من السودان
قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.
وأضافت الوزارتان، في بيان مشترك، أن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.
وكانت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني أجلت أكثر من 400 شخص من السودان حتى أمس الإثنين، مع مسارعة البلدان لإخراج رعاياها من الخرطوم في ظل هدنة هشة بالمدينة.
وانزلق السودان فجأة إلى أتون الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى لتقطع السبل بآلاف الأجانب ومن بينهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة.
وقُتل ما لا يقل عن 420 شخصا في القتال الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل، أي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.