ألمانيا تختتم رحلات الإجلاء من السودان

قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.

وأضافت الوزارتان، في بيان مشترك، أن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.

وكانت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني أجلت أكثر من 400 شخص من السودان حتى أمس الإثنين، مع مسارعة البلدان لإخراج رعاياها من الخرطوم في ظل هدنة هشة بالمدينة.