معركة نتنياهو.. ماذا بعد انهيار مفاوضات التعديلات القضائية؟

وإثر ذلك، حدثت دراما كبيرة تمثلت في انهيار المحادثات بشأن التعديلات القضائية بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، التي تُجرى في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، منذ عدة أشهر.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا سيحدث مستقبلا؟

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، فإن الخطوة الفورية هي ضرورة انتخاب الممثل الثاني للكنيست في لجنة تعيين القضاة، وبما أنه لم يتم انتخاب عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب الليكود، سيتم إجراء انتخابات الممثل الثاني عن الائتلاف الحكومي مرة أخرى في غضون 30 يومًا.

وسيكون الاختبار الحقيقي بعد انتخاب الممثل الثاني للجنة تعيين القضاة، عندها يمكن للجنة أن تعقد اجتماعا، وبالتالي السماح بتعيين قضاة إضافيين، رغم أن وزير العدل ياريف ليفين يتحدى شرعية اللجنة ذاتها، ويعارض بشدة التكوين الحالي لها.

ومن جهتها، ستمارس المعارضة ضغوطا شديدة للسماح بانعقاد اللجنة، وأعلنت أنه حتى يتم تعيين جميع أعضاء اللجنة، سيتم تجميد المحادثات في مقر الرئيس هرتسوغ بشأن التسوية النهائية للتعديلات القضائية.

وفي بيان مشترك لزعيمي المعارضة يائير لابيد، وحزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، اتهم الاثنان نتنياهو بالاستسلام للعناصر المتشددة في حكومته، مثل بتسلئيل سموتريتش وياريف ليفين.

مناورة سياسية

ووفق التقرير، فُسر ما قام به نتنياهو بأنه مناورة سياسية لتجنب انتهاك اتفاق الائتلاف مع إيتمار بن غفير، الذي من المفترض أن يتلقى عضو حزبه تمثيل التحالف في اللجنة، لكن المعارضة اتهمت نتنياهو بالخداع.