معركة نتنياهو.. ماذا بعد انهيار مفاوضات التعديلات القضائية؟
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، منع انتخاب ممثلين اثنين عن الكنيست في لجنة تعيين القضاة من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، لكن العديد من أعضاء الكنيست وخاصة من حزبه تمردوا ضده في التصويت السري، وانتخبوا عضو الكنيست كارين الحرار من حزب "يوجد مستقبل"، الذي يتزعمه رئيس المعارضة يائير لابيد.
وإثر ذلك، حدثت دراما كبيرة تمثلت في انهيار المحادثات بشأن التعديلات القضائية بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، التي تُجرى في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، منذ عدة أشهر.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا سيحدث مستقبلا؟
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، فإن الخطوة الفورية هي ضرورة انتخاب الممثل الثاني للكنيست في لجنة تعيين القضاة، وبما أنه لم يتم انتخاب عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب الليكود، سيتم إجراء انتخابات الممثل الثاني عن الائتلاف الحكومي مرة أخرى في غضون 30 يومًا.
وسيكون الاختبار الحقيقي بعد انتخاب الممثل الثاني للجنة تعيين القضاة، عندها يمكن للجنة أن تعقد اجتماعا، وبالتالي السماح بتعيين قضاة إضافيين، رغم أن وزير العدل ياريف ليفين يتحدى شرعية اللجنة ذاتها، ويعارض بشدة التكوين الحالي لها.
ومن جهتها، ستمارس المعارضة ضغوطا شديدة للسماح بانعقاد اللجنة، وأعلنت أنه حتى يتم تعيين جميع أعضاء اللجنة، سيتم تجميد المحادثات في مقر الرئيس هرتسوغ بشأن التسوية النهائية للتعديلات القضائية.
وفي بيان مشترك لزعيمي المعارضة يائير لابيد، وحزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، اتهم الاثنان نتنياهو بالاستسلام للعناصر المتشددة في حكومته، مثل بتسلئيل سموتريتش وياريف ليفين.
مناورة سياسية
ووفق التقرير، فُسر ما قام به نتنياهو بأنه مناورة سياسية لتجنب انتهاك اتفاق الائتلاف مع إيتمار بن غفير، الذي من المفترض أن يتلقى عضو حزبه تمثيل التحالف في اللجنة، لكن المعارضة اتهمت نتنياهو بالخداع.
لجنة تعيين القضاة
وتتكون لجنة تعيين القضاة من 9 أعضاء، هم: وزير العدل، ووزير آخر تحدده الحكومة. وعضوان في الكنيست، حيث جرت العادة أن يكون هناك عضو كنيست واحد من الائتلاف والآخر من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا ونائبه، وقاض أعلى واحد، وممثلان عن نقابة المحامين.
وأعضاء اللجنة حاليا هم: وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس المحكمة العليا إستر حايوت، ونائب رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان، والقاضي يتسحاق عميت، والمحامية إيلانا سيكار، والمحامي محمد نعمانة. ومن المتوقع أن ينضم إليهم وزير من الحكومة وممثلان اثنان عن الكنيست.
3 سيناريوهات محتملة
ووفقا لتقرير نشره موقع "واللا" العبري، يترتب على تأجيل انتخاب العضو الممثل للائتلاف الحكومي في لجنة تعيين القضاة على الفور، تأجيل العديد من التحديات التي يتعين على ممثلي اللجنة مواجهتها، من الرغبة في اجتماع اللجنة، من خلال المواعيد التي يتعين اختيارها، إلى السؤال الأكثر صعوبة، وهو: هل سيتمكن الممثلون من الاتفاق على هذه التعيينات؟ وهذه هي التحديات التي ما زالت معلقة في الهواء حاليا، وسيواجهها أعضاء الكنيست في اليوم التالي للانتخابات.
ويتمثل التحدي الأول الذي ينتظر لجنة تعيين القضاة في مسألة ما إذا كان وزير العدل الحالي، ياريف ليفين، سيدعوها للانعقاد. وإذا قرر عدم عقد اللجنة، فمن المتوقع أن يواجه التماسًا من المحكمة العليا، حيث سيُطلب من المحكمة العليا أن تأمر وزير العدل بدعوة اللجنة التي ستختار رئيسًا للمحكمة العليا وقاضيا آخر في المحكمة العليا.
أما التحدي الثاني المتوقع أمام لجنة تعيين القضاة، فهو تعيين ما لا يقل عن 34 قاضيا في جميع المحاكم بإسرائيل من قبل السلطة القضائية، ومن بينهم قضاة يحتاجون إلى تعيينهم من المحكمة العليا في محاكم الصلح.
وأخيرا، فإن التحدي الثالث والأصعب الذي يواجه لجنة تعيين القضاة، هو التوصل إلى اتفاق حول هوية القضاة المعينين من الرئيس الأعلى للمحكمة العليا، إلى قضاة محكمة الصلح. وفي السنوات الأخيرة، كان موضوع الموافقات هو السؤال الذي كان في قلب الخلافات السياسية بين مختلف أعضاء اللجنة، وكذلك بين قضاة المحكمة العليا، وممثلي نقابة المحامين في اللجنة.
ونظرًا لأنه سيتعين على اللجنة اختيار رئيس جديد للمحكمة العليا، وبما أن الطريقة الحالية المتبعة هي نظام الأقدمية؛ أي إن أقدم قاضٍ هو الذي يتم تعيينه في هذا المنصب، فإن الشخص المتوقع هو يتسحاق عميت، الذي يُعد، وفقًا لتصريحات مختلفة، ورقة حمراء بالنسبة لوزراء الحكومة الحالية.