تقرير: قمة الناتو ستركز على الاهتمام بالتصنيع العسكري للغرب
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن القادة الغربيين في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، سيركزون على إعادة بناء الجيوش عبر الاهتمام بالتصنيع العسكري.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة حلف الناتو "يخشون حرب استنزاف" مع روسيا والصين، مبينة أن "الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن أوجه قصور هائلة في قدرة وتنظيم صناعة الدفاع الغربية".
وبينت أن "الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا مستعدين لخوض حرب طويلة الأمد في المحيط الهادئ، وسيواجهون صراعًا أوروبيًا طويل الأمد".
ونقلت عن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور قوله إنه "إذا مضى على أية حرب خمسة إلى ستة أسابيع فإن التركيز كله يتحول لتقديم الدعم اللوجستي للقوات وإمدادها".
ووفق "وول ستريت جورنال" فإنه "في حال وقوع اشتباك مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فسيتم استخدام مخزونات أسلحة هذه الدول خلال بضع ساعات أو أيام فيما ستنفذ الإمدادات الحيوية الأخرى خلال فترة وجيزة".
وأشارت إلى أنه "في ضوء ذلك فقد بدأت بالفعل حكومات دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة إنتاجها من الأسلحة بعد عقود من التركيز على محاربة الإرهاب وقضايا الأمن الداخلي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بالعمل على بناء "اقتصاد حرب" لزيادة التصنيع العسكري، فيما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن معارضة بلاده للإنفاق العسكري طويل الأمد.
من جهته، اعتبر الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، الذي تولى سابقًا منصب قائد القيادة المركزية أن "القاعدة الصناعية الدفاعية التي خدمتنا بعد الحرب العالمية الثانية وساعدتنا على الانتصار في الحرب الباردة ليست هي التي ستساعدنا على الانتصار ضد الصين".
ورأت الصحيفة أنه "يجب العمل على زيادة الإنفاق العسكري والدفاعي في الدول الغربية" مشيرة إلى "تعهد دول حلف الناتو عام 2014 إبان استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول العام 2024".
وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد قليل من الأعضاء الآخرين في حلف الناتو نفذوا ما تعهدوا به حتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويقول دبلوماسيون في الحلف إن نصف أعضاء الناتو البالغ عددهم 31 قد يصل إنفاقهم العسكري إلى 2٪ من ناتج دولهم الإجمالي المحلي العام المقبل".
وأمام الطموح والواقع، سيعسى القادة الأوروبيون في قمتهم السنوية المقبلة في ليتوانيا الأسبوع المقبل إلى تثبيت نسبة ٢ بالمئة من ميزانيات دول الاتحاد على الإنفاق العسكري كحد أدنى، وفق تقرير الصحيفة.
وعلى مدار العام الماضي، تولى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أيضًا أدوارًا جديدة في تنسيق مشتريات الأسلحة وتعزيزها لتعزيز الكفاءة وتسريع إعادة التسلح.
وبالحديث عن التكلفة الباهظة للتصنيع العسكري فقد قدرت البحرية الأمريكية تكلفة تحديث أربعة أحواض للسفن الحربية لمدة عشرين عامًا والتي تعمل على الحفاظ على حاملات الطائرات والغواصات النووية بحوالي 21 مليار دولار.
وقد وصف مسؤول كبير في مكتب المحاسبة الحكومية هذه التقديرات بأنها "غير منطقية للغاية".
ويقول خبراء اقتصاديون إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ستكافح من أجل تمويل كل ذلك أو التوجه للقطاع الخاص والتحول إلى أسواق الدين لجمع حوالي 50 مليار دولار لإكمال هذه المهمة في غضون أربعة أعوام.