تقرير: قمة الناتو ستركز على الاهتمام بالتصنيع العسكري للغرب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن القادة الغربيين في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، سيركزون على إعادة بناء الجيوش عبر الاهتمام بالتصنيع العسكري.‎

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة حلف الناتو "يخشون حرب استنزاف" مع روسيا والصين، مبينة أن "الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن أوجه قصور هائلة في قدرة وتنظيم صناعة الدفاع الغربية".

وبينت أن "الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا مستعدين لخوض حرب طويلة الأمد في المحيط الهادئ، وسيواجهون صراعًا أوروبيًا طويل الأمد".

ونقلت عن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور قوله إنه "إذا مضى على أية حرب خمسة إلى ستة أسابيع فإن التركيز كله يتحول لتقديم الدعم اللوجستي للقوات وإمدادها".

ووفق "وول ستريت جورنال" فإنه "في حال وقوع اشتباك مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فسيتم استخدام مخزونات أسلحة هذه الدول خلال بضع ساعات أو أيام فيما ستنفذ الإمدادات الحيوية الأخرى خلال فترة وجيزة".

وأشارت إلى أنه "في ضوء ذلك فقد بدأت بالفعل حكومات دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة إنتاجها من الأسلحة بعد عقود من التركيز على محاربة الإرهاب وقضايا الأمن الداخلي".