روسيان هاربان من الخدمة العسكرية يطلبان اللجوء لأمريكا

أعلنت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية، الخميس، أن روسيينِ فارينِ من الخدمة العسكرية طلبا اللجوء إلى الولايات المتحدة بعد وصولهما على متن قارب إلى ألاسكا.

وقال مكتب السيناتور ليزا موركوفسكي، التي تمثل ألاسكا، إن المواطنين الروسيين ذكرا أنهما يسعيان للحصول على حق اللجوء لتجنب الخدمة العسكرية الإجبارية. وتم العثور عليهما بالقرب من مدينة ألاسكا على بعد حوالي 64 كيلومترا من الساحل الروسي.

بدوره، قال حاكم ألاسكا مايك دنليفي، إن الرجلين جاءا من روسيا على متن قارب وتم استجوابهما.

وأضاف في بيان "لا نتوقع تدفقًا مستمرًا للأفراد أو أسطولًا من الأفراد.. ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا سيحدث، لذلك قد يكون هذا لمرة واحدة".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدثة باسم السفارة الروسية في واشنطن قولها إن السفارة على علم بالأمر وتخطط للاتصال هاتفيًا بالمواطنين قريبًا.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وصول الشخصين يوم الثلاثاء الماضي.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعبئة عسكرية جزئية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفر عشرات الآلاف من الرجال إلى الخارج هربًا من التجنيد.

وأثبتت حملة بوتين للتعبئة أنها واحدة من أكثر تحركات موسكو التي لا تحظى بشعبية، ما أثار احتجاجات في المدن والمناطق في جميع أنحاء البلاد.