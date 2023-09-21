رئيسي: إيران لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر، معتبراً أن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية إيران ومصر في نيويورك قد يمهد الطريق لاستعادةٍ للعلاقات.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لنيويورك إن "الجمهورية الإسلامية لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر. وتم إبلاغ الجانب المصري بهذا الأمر أيضا".

من جهة أخرى، نفى الرئيس الإيراني أن يكون لدى بلاده مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران باستبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.

وأضاف رئيسي في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ليست لدينا مشكلة مع عمليات التفتيش لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين... وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة يمكنهم مواصلة عملهم في إيران".

وتابع رئيسي أن "قرار طهران جاء رداً على بعض التصريحات غير المنصفة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".