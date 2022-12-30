سفير سابق.. من هو وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الجديد رون ديرمر؟

مهام استراتيجية

وأعاد نتنياهو تفعيل وزارة الشؤون الاستراتيجية من أجل تعيين ديرمر وزيراً بحكومته، حيث خصصت الوزارة في السابق لرصد ومحاربة حركات مقاطعة إسرائيل؛ إلا أنها ستولى بالحكومة الجديدة مهام وزارة الخارجية، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "وزارة الشؤون الاستراتيجية ستكون بمثابة وزارة الخارجية الحقيقية لإسرائيل"، لافتة أن "إيلي كوهين وإسرائيل كاتس لن يكونا الوزيرين اللذين ينفذان المهام الحقيقية للشؤون الخارجية".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم، إن "نتنياهو عين كوهين وكاتس بالمنصب كترتيب عمل لمسؤولي الليكود؛ لكن من المحتمل أن يكون هو نفسه وزيراً للخارجية وسيحدد السياسة والتحركات الرئيسية".

وأضاف الدبلوماسيون: "أما رون ديرمر والذي يعتبر مقرباً جداً من نتنياهو، سيرأس وزارة الشؤون الاستراتيجية؛ لكنه إلى حد كبير سيكون وزير الخارجية الفعلي ومبعوث نتنياهو للمهام الخاصة"، وفق الصحيفة.

وأوضحت أن "وزارة الشؤون الاستراتيجية، ستتعامل مع القضايا الاستراتيجية الحقيقية في السياسة الخارجية لحكومة نتنياهو، خاصة ما يتعلق بالصراع مع إيران والعلاقات مع الولايات المتحدة"، وهي ملفات حساسة بالنسبة لنتنياهو.