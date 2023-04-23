الهند.. اعتقال الزعيم الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ

قال مسؤول في شرطة ولاية البنجاب الهندية، اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على أمريتبال سينغ الانفصالي المنتمي للسيخ، بعد البحث عنه لأكثر من شهر، في خطوة ضد إقامة وطن مستقل في الولاية المتاخمة لباكستان.

وأدى بزوغ نجم سينغ، وهو واعظ في ولاية البنجاب الشمالية الغربية، حيث يشكل السيخ الأغلبية، إلى إحياء الحديث عن وطن مستقل للسيخ، وأثار مخاوف من عودة أعمال العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أثناء تمرد للسيخ.