الآلاف يتظاهرون في واشنطن ولندن دعما لغزة

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في واشنطن ولندن ومدن أخرى، السبت، في إطار "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفضا للدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل.

في واشنطن، لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية بينما تجمع المتظاهرون ومعظمهم من الشباب - ارتدى العديد منهم الكوفية - في مسيرة تضامنية في اليوم التاسع والتسعين من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحرب على غزة. أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".

وعلى منصة في موقع قريب من البيت الأبيض، قدم العديد من الأمريكيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثّرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين قتلوا أو أصيبوا في القطاع، وحثّوا الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.

في الاثناء، شهدت لندن التظاهرة السابعة المؤيدة للفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر عندما نفّذ مسلحون من حماس هجوما في جنوب اسرائيل.

وشارك نحو 1700 شرطي في تأمين المسيرة في العاصمة البريطانية.

من جهتها، حذّرت الشرطة المتظاهرين من أنهم سيواجهون الاعتقال إذا "تجاوزوا الحد الأقصى عمدا" في الشعارات المكتوبة على اللافتات والهتافات.