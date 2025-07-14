زيلينسكي يناقش مع المبعوث الأمريكي الدفاع الجوي ومشتريات الأسلحة

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في العاصمة كييف، وناقشا تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وشراء كييف للأسلحة بمساعدة أوروبية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد عُقد الاجتماع بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وقبل إعلان متوقع، اليوم الاثنين، عن خطة أمريكية جديدة لإمداد كييف بأسلحة هجومية.

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وكتب زيلينسكي على "إكس": "ناقشنا المسار نحو تحقيق السلام وما يمكننا تطبيقه عمليا معا لنقترب من ذلك. يشمل ذلك تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني والإنتاج المشترك وشراء الأسلحة الدفاعية بالتعاون مع أوروبا، وبالطبع، العقوبات على روسيا ومن يساعدها".

وبعد أن بدأ ولايته الثانية بنهج أكثر تصالحية تجاه موسكو، عبر ترامب في الأسابيع القليلة الماضية عن استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل تصعيد موسكو لغاراتها الجوية على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية.

وانطلقت صفارات الإنذار من غارات جوية في كييف بعد وقت قصير من الاجتماع.