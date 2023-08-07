توافق ألماني صيني على أهمية محادثات جدة حول أوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن المؤتمر الذي استضافته السعودية لمناقشة خطة سلام تتعلق بأوكرانيا كان اجتماعًا ناجحًا لأنه عكس رغبة المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين: "ستواصل ألمانيا أيضًا الانخراط بنشاط في هذه الجهود بما في ذلك هذه العملية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المحادثات الدولية التي استضافتها السعودية مؤخرًا لحل الأزمة الأوكرانية ساعدت في "إرساء توافق دولي في الآراء".

وشاركت أكثر من 40 دولة من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي انتهت أمس الأحد وغابت عنها روسيا.

وأوفدت الصين الدبلوماسي لي هوي، المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا وسفير بكين السابق لدى روسيا، للمشاركة في اجتماعات جدة.

وكان الدبلوماسي الكبير أجرى جولة في مايو/ أيار شملت 6 عواصم أوروبية للتوصل إلى أرضية مشتركة حول تسوية سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 18 شهرًا.

وذكرت الوزارة في بيان مكتوب لرويترز أن لي "أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... واستمع إلى آراء ومقترحات الجميع، وأسهم في إرساء قدر أكبر من التوافق الدولي".

وورد في البيان "علَّقت جميع الأطراف بشكل إيجابي على مشاركة لي هوي، ودعمت موقف الصين الإيجابي في تسهيل محادثات السلام".

وقال البيان إن الصين ستواصل تعزيز الحوار استنادًا إلى مقترحها للسلام المؤلف من 12 نقطة والعمل على "توطيد الثقة المشتركة"، دون الخوض في تفاصيل محددة.

وجاء الاجتماع، الذي استمر يومين في جدة، في إطار حملة دبلوماسية أوكرانية لحشد الدعم في أماكن جديدة بخلاف داعميها الأساسيين في الغرب، وذلك من خلال التواصل مع دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي التي تعارض الانحياز لأحد الطرفين في صراع أضر بالاقتصاد العالمي.