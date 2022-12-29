صحف عالمية: أول اجتماع تركي-سوري "مثمر" في روسيا.. وائتلاف نتنياهو يهدد مستقبل الفلسطينيين

اجتماع تركي-سوري "مثمر"

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى ما اعتبرته "اجتماعاً مثمراً" بين وزيري دفاع تركيا وسوريا في موسكو، حيث كانت المحادثات بين كبار المسؤولين من البلدين الجارين هي الأولى منذ أكثر من عقد.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس المخابرات، قد أجريا محادثات مع نظيريهما السوريين في موسكو الأربعاء، في أول اجتماع رسمي رفيع المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الاجتماع، الذي حضره مسؤولون روس كبار، يأتي في الوقت الذي تبدأ فيه أنقرة فتح حوار مع دمشق بعد أكثر من عقد من العداء.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع التركية أن المسؤولين ناقشوا "الأزمة السورية وقضية اللاجئين وجهود الكفاح المشترك ضد جميع التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية".

وأضافت أنه في حين لا يُعرف الكثير حتى الآن عن جوهر المحادثات، فقد ألمحت تركيا في الأشهر الأخيرة إلى اجتماعات رفيعة المستوى مع سوريا وربما إصلاح العلاقات مع دمشق.

ونقلت الصحيفة عن تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي الأسبوع الماضي، قوله إن هاكان فيدان، رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي، التقى بنظيره السوري، علي مملوك، في دمشق عدة مرات العام الجاري لمحاولة ترتيب لقاء بين وزيري الخارجية.