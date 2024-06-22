فرانسوا هولاند: "الماكرونية" السياسية انتهت

شدد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، المرشح للانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، على أن "الماكرونية" السياسية "انتهت".

وأضاف هولاند، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أنه "ليس لديه حسابات لتسويتها" مع وزيره السابق، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الفرنسي السابق خلال الأعوام 2012-2017، والمرشح في منطقة كوريز وسط-غرب فرنسا، التي سبق أن انتخب نائبًا عنها: "ما تمكن ماكرون من تجسيده في مرحلة معينة انتهى".

وأكد هولاند البالغ 69 عامًا، أنه لا يسعى إلى أي انتقام، معلنًا أنه لا يُكن "عداءً خاصًا" لماكرون، مستشاره السابق في قصر الإليزيه الذي تولى حقيبة الاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

وقال: "ليس لدي أي حسابات لتسويتها بتاتًا.. كل ذلك انتهى".

وكان ماكرون قد خرج من الحكومة عام 2016، وتمكن من الفوز بالرئاسة في العام التالي في استحقاق واجه فيه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، مستفيدًا من "اختلال" النظام السياسي، وعاقدًا العزم على تحقيق اختراق على مستوى التباعد التقليدي بين اليمين واليسار، غير مدعوم من أي حزب منظم.

ومع تراجع شعبيته، قرر هولاند عدم خوض الاستحقاق الرئاسي سعيًا لولاية ثانية، ففاز بالرئاسة ماكرون البالغ من العمر حينذاك 39 عامًا.