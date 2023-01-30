مسؤول إيراني: الطائرات المسيرة التي قصفت معسكر أصفهان أُقلعت من الداخل
قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرات المسيرة التي قصفت في وقت متأخر من مساء السبت موقعاً عسكرياً بمحافظة أصفهان وسط البلاد "أقلعت من داخل إيران".
ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المسؤول الإيراني دون الكشف عن هويته: "لم تنجح عملية الطائرات بدون طيار مساء السبت في محافظة أصفهان، وتصريحات المصادر الإسرائيلية حول نجاح هذه العملية هي مجرد دعاية لإخفاء فشلها".
وأضاف: "تشير الدلائل والتحقيقات الأولية إلى تورط إسرائيل في هذا الهجوم، والتحقيقات جارية"، منوهاً أن "التحقيقات الأولية توضح أن هذه الطائرات المسيرة أقلعت من داخل إيران وقرب المكان الذي استهدفت فيه".
وتعهد المسؤول الإيراني برد من قبل طهران على إسرائيل، وقال: "تعرف إسرائيل جيداً أنها ستتلقى الرد على هذا العمل الذي حدث في الماضي".
وتابع: "لقد نأت واشنطن بنفسها عن هذا الهجوم، لأنها تعلم أن هذا الهجوم فشل ولن يؤدي إلى تغيير في سياسات إيران".
وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، أعلنت السلطات الإيرانية عن انفجار هائل في مصنع للذخيرة في أصفهان.
وقال مسؤولون إيرانيون إن إيران اعترضت محاولة لمهاجمة مصنع ذخيرة في أصفهان بثلاث طائرات مسيرة صغيرة، ولم تقع إصابات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم المذكور "من عمل إسرائيل".
فيما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الهجوم على منشآت وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان كان "مميزًا وناجحًا"، مشيراً إلى أن هذا الهجوم استهدف منشأة مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني واستهدفت أربع مناطق مختلفة هناك بالتحديد.