مسؤول إيراني: الطائرات المسيرة التي قصفت معسكر أصفهان أُقلعت من الداخل

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المسؤول الإيراني دون الكشف عن هويته: "لم تنجح عملية الطائرات بدون طيار مساء السبت في محافظة أصفهان، وتصريحات المصادر الإسرائيلية حول نجاح هذه العملية هي مجرد دعاية لإخفاء فشلها".

وأضاف: "تشير الدلائل والتحقيقات الأولية إلى تورط إسرائيل في هذا الهجوم، والتحقيقات جارية"، منوهاً أن "التحقيقات الأولية توضح أن هذه الطائرات المسيرة أقلعت من داخل إيران وقرب المكان الذي استهدفت فيه".

وتعهد المسؤول الإيراني برد من قبل طهران على إسرائيل، وقال: "تعرف إسرائيل جيداً أنها ستتلقى الرد على هذا العمل الذي حدث في الماضي".

وتابع: "لقد نأت واشنطن بنفسها عن هذا الهجوم، لأنها تعلم أن هذا الهجوم فشل ولن يؤدي إلى تغيير في سياسات إيران".