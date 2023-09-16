إسرائيل ترفع مستوى التأهب الأمني لتأمين الأعياد اليهودية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت سابقا، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت مئات الإنذارات والتحذيرات عن احتمالية وقوع عمليات تتركز في القدس والضفة الغربية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فرض طوق أمني على مناطق الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى مناطق الضفة وغزة، مع التشديد على منطقة خط التماس ومنع دخول الفلسطينيين من دون تصاريح، بالإضافة إلى القيام بعمليات بحث عنهم في البلدات المختلفة.

وأشارت الى أن رفع الطوق الأمني خلال الأعياد ،متعلق بالتقديرات الأمنية.

من جهته، حذر المستوى السياسي في إسرائيل، الفصائل الفلسطينية وأذرعها من استغلال فترة الأعياد اليهودية، لتنفيذ عمليات انتقامية، وتوعد المستوى السياسي برد "قاسٍ" إذا حاولت الفصائل الفلسطينية تعكير أجواء الأعياد وتعريض أمن الإسرائيليين للخطر.

يشار إلى أن الأعياد اليهودية تبدأ غدا بعيد رأس السنة العبرية، ومن ثم تليها أعياد متقطعة مثل عيد الغفران وعيد السيكوت، وتستمر فترة الأعياد لنحو شهر كامل.