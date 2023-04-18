الكرملين: خطة البرازيل لحل أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن جهود البرازيل للتوسط في الحرب الأوكرانية "تستحق الاهتمام"، لكنه لم يرَ أي خطط للسلام تقترحها فرنسا.

وذكرت بلومبيرغ في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطلع إلى تقديم خطة للصين من شأنها أن تضع قواعد للمحادثات بين موسكو وكييف.

من ناحية أخرى، وجهت الولايات المتحدة انتقادًا للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الإثنين، لتعليقاته في الآونة الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الغرب "يؤجج" الصراع بتسليح أوكرانيا.