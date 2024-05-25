بعد الانقلاب الفاشل.. جيش الكونغو يكثف عملياته ضد حركة "إم 23"

وفي بعض المواقع، عززت حركة "إم 23" حضورها، وهي تقترب من السيطرة على التجمعات السكنية وتعزيز خطوطها الأمامية.

وتعدّ هذه الحركة أبرز حركة تمرد يواجهها النظام في الكونغو الديمقراطية، ويتهم رواندا المجاورة بدعمها، وهو ما نفته كيغالي مرارا.

وحذّر تقرير الإذاعة الفرنسية من أنّ هذا التصعيد أدى إلى تفاقم الوضع الأمني ​​والإنساني أيضًا في مقاطعة جنوب كيفو، ويؤثر القصف على تجمعات مينوفا وضواحيها التي تستقبل آلاف النازحين.

وأكد التقرير أن العمليات العسكرية أدت إلى موجات نزوح واسعة في منطقة غوما، حيث تنشأ مخيمات عشوائية لاستقبال النازحين الذين يتركزون في غرب غوما، لا سيما في أحياء موغونغا ولاك فيرت.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد أيام من إعلان جيش الكونغو الديمقراطية أنه أحبط، يوم الأحد الماضي، محاولة انقلاب، وقبض على عدد من المشتبه بتورطهم في العملية.