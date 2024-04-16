الغارديان: على زعماء العالم حث حكومة نتنياهو على ضبط النفس
قالت صحيفة "الغاردين" البريطانية، إنه من الصواب أن يحث زعماء العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضبط النفس.
وأعربت عن قلقها من أن ما بدأ بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، قد لا ينتهي بعملية "وعد الحق"، التي أطلقتها إيران قبل يومين.
ورجحت الصحيفة البريطانية أن يحول نتنياهو انتباهه بعد ذلك، إلى المحادثات المتقطعة مع حركة حماس الفلسطينية، لتحرير الرهائن الإسرائيليين والسعي إلى إنهاء القتال في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إرسال إيران أكثر من 300 طائرة دون طيار وصواريخ من أراضيها، نجت إسرائيل من الهجوم القاتل "دون خدش يذكر"، بحد تعبيرها.
وبينت الصحيفة أن إسرائيل نجت نتيجة صواريخ إيران "المعيبة"، وتحذيراتها الوافرة، والدرع الصاروخي الإسرائيلي الفعال، والمساعدة التي قدمها التحالف العسكري الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والعديد من الدول العربية.
ونوهت إلى أنه إذا اختارت إسرائيل الرد، فإن التحالف الدولي يخاطر بالاختفاء بشكل أسرع من ازدهار وردة الصحراء، أما الدول العربية، التي لا تملك تحركًا إسرائيليًا بشأن السلام مع الفلسطينيين، فستكون مترددة في الاشتراك في توجيه ضربات مضادة.
وأضافت الصحيفة أن التصعيد المتبادل يهدد بجعل الحرب روتينية للغاية لأنه يتعامل مع الهجمات المباشرة على أراضي الدولة بشكل عرضي، وكأداة للسياسة وليس كملاذ أخير في مواجهة التهديدات الوجودية.
وأضحت أن "الفخ"، الذي يتعيّن على القيادة الإسرائيلية أن تتجنبه هو الاعتقاد بأن الحرب مع إيران أمر لا مفر منه؛ حيث سيكون القتال في وقت لاحق وليس عاجلاً أكثر تكلفة بكثير.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل دولة تمتلك أسلحة نووية غير معلنة، بينما لم تعد إيران ملزمة بالاتفاق النووي بعد انسحاب دونالد ترامب منه.
واعتبرت أن الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد منذ ذلك الحين يدل على أن إيران قريبة جدًا من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية.