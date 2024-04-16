الغارديان: على زعماء العالم حث حكومة نتنياهو على ضبط النفس

قالت صحيفة "الغاردين" البريطانية، إنه من الصواب أن يحث زعماء العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضبط النفس.

وأعربت عن قلقها من أن ما بدأ بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، قد لا ينتهي بعملية "وعد الحق"، التي أطلقتها إيران قبل يومين.

ورجحت الصحيفة البريطانية أن يحول نتنياهو انتباهه بعد ذلك، إلى المحادثات المتقطعة مع حركة حماس الفلسطينية، لتحرير الرهائن الإسرائيليين والسعي إلى إنهاء القتال في قطاع غزة.