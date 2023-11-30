تقرير فرنسي: بوتين "إله حرب" يتجه نحو رئاسة روسيا مدى الحياة
اعتبر تقرير إخباري فرنسي أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يحظى بشعبية غير مسبوقة، وأنه يسير نحو تثبيت مكانه "رئيسًا مدى الحياة" رغم أنه لم يعلن رسميًا نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في آذار/ مارس المقبل.
ووصف التقرير الذي نشره موقع "أورو نيوز" الفرنسي بوتين بـ "إله الحرب" الذي لا يتزعزع والقادر على الصمود في وجه الهزّات التي لا يقدر غيره على تحمّلها.
وبينما تستعد روسيا للانتخابات الرئاسية، يلعب فلاديمير بوتن لعبة "أريد أو لا أريد"، ولم يعلن بعد عن ترشحه، ومع ذلك، فإن التردد الواضح للرئيس المنتهية ولايته ليس أكثر من مجرد تمثيلية، وفقًا للتقرير.
وتابع تقرير "أورو نيوز" أنه "ما لم تحدث اضطرابات غير متوقعة، فإنّ بوتين على استعداد لقيادة روسيا لفترة ولاية أخرى مدتها 6 سنوات. وبرغم أن الأمر قد يبدو غير منطقي في نظر المراقبين الخارجيين، فإن الغزو الشامل لأوكرانيا لم يسفر إلا عن إحكام قبضته على السلطة"، وفق تعبيره.
واعتبر التقرير الفرنسي أنّ "الصورة السياسية التي تمت صياغتها بعناية لفلاديمير بوتين في روسيا تعتمد بالكامل على فكرة أنه "إله حرب"، وهذا هو لب شخصيته السياسية. أمّا مظاهره الاجتماعية الأخرى فهي مخصصة لمستويات السلطة المختلفة في روسيا، والدائرة الداخلية والخارجية، فضلاً عن رؤساء الدول الأجنبية، سواء كانوا خصومًا أو شركاء".
واستعرض التقرير جوانب من مسيرة الرئيس الروسي وإستراتيجياته السياسية للوصول إلى أعلى مستويات السلطة في روسيا، مؤكدًا أنّ فلاديمير بوتين لم يختر أن يبني شخصيته السياسية على جاذبيته الشخصية أو حكمته الإدارية أو براعته الفكرية، بل إنّه صعد إلى مراتب السياسة الفاسدة باستخدام الطعنات في الظهر"، بحسب وصفه.
وأشار التقرير إلى السياق الذي صعد فيه بوتين إلى رئاسة روسيا، وما أسماها المؤامرات التي قادها الفاعلون السياسيون فيها بدءًا بالرئيس الأسبق بوريس يلتسين، وبوريس بيريزوفسكي، واصفًا بوتين بأنّه "دمية" و"واجهة" لهذا النظام والمشروع الروسي الذي بدأ منذ ذلك الحين، وفق قوله.
وبحسب التقرير فإنّه "في الفترة الأخيرة، بدأت صورة بوتين تتصدع، ليس فقط لأنه لم يتمكن من تحقيق نصر حاسم على أوكرانيا العام 2014، بل لأنّه ظل في السلطة لفترة أطول مما ينبغي، وانتهى النمو الاقتصادي السريع، وبدأت مظاهر الحريات السياسية الأساسية في الاختفاء، وفي هذه الأثناء، أصبحت كييف تشكل خطرًا مزدوجًا بالنسبة لفلاديمير بوتين، حيث كان يُنظر إليها على أنها تهديد لاستقرار النظام في موسكو إذا تركت دون رادع، ولكنها أتاحت أيضًا فرصة ممتازة لتعزيز سلطة بوتين إذا تمت السيطرة عليها بسرعة".
وأوضح أنه في هذا السياق استثمر بوتين الوضع وشنّ ما يسميها "حربًا عظيمة"، ستدخل التاريخ الروسي، وستشكل علامة على إرث فلاديمير بوتين وستعزز سلطته، مشيرًا إلى أنّ بوتين الذي لم يحقق نصرًا واضحًا في أوكرانيا يعمل على إطالة أمد الحرب بكل السبل.
لكن في المقابل ينظر الغرب إلى الوضع بشيء من البراغماتية فهو من جهة يرغب في استنزاف روسيا مع تواصل الحرب، ولكنه لا يقدم المساعدة الكافية لأوكرانيا لهزم الروس، خوفًا مما قد يتبع ذلك من تفكك فوضوي لروسيا، وحرب شاملة، وحتى الوصول إلى المحرقة النووية، وفقًا لقراءة التقرير.