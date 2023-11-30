تقرير فرنسي: بوتين "إله حرب" يتجه نحو رئاسة روسيا مدى الحياة

اعتبر تقرير إخباري فرنسي أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يحظى بشعبية غير مسبوقة، وأنه يسير نحو تثبيت مكانه "رئيسًا مدى الحياة" رغم أنه لم يعلن رسميًا نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في آذار/ مارس المقبل.

ووصف التقرير الذي نشره موقع "أورو نيوز" الفرنسي بوتين بـ "إله الحرب" الذي لا يتزعزع والقادر على الصمود في وجه الهزّات التي لا يقدر غيره على تحمّلها.

وبينما تستعد روسيا للانتخابات الرئاسية، يلعب فلاديمير بوتن لعبة "أريد أو لا أريد"، ولم يعلن بعد عن ترشحه، ومع ذلك، فإن التردد الواضح للرئيس المنتهية ولايته ليس أكثر من مجرد تمثيلية، وفقًا للتقرير.

وتابع تقرير "أورو نيوز" أنه "ما لم تحدث اضطرابات غير متوقعة، فإنّ بوتين على استعداد لقيادة روسيا لفترة ولاية أخرى مدتها 6 سنوات. وبرغم أن الأمر قد يبدو غير منطقي في نظر المراقبين الخارجيين، فإن الغزو الشامل لأوكرانيا لم يسفر إلا عن إحكام قبضته على السلطة"، وفق تعبيره.

واعتبر التقرير الفرنسي أنّ "الصورة السياسية التي تمت صياغتها بعناية لفلاديمير بوتين في روسيا تعتمد بالكامل على فكرة أنه "إله حرب"، وهذا هو لب شخصيته السياسية. أمّا مظاهره الاجتماعية الأخرى فهي مخصصة لمستويات السلطة المختلفة في روسيا، والدائرة الداخلية والخارجية، فضلاً عن رؤساء الدول الأجنبية، سواء كانوا خصومًا أو شركاء".