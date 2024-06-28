فرنسا.. "اليمين المتطرف" يهاجم روسيا ويرفض إرسال قوات إلى أوكرانيا

قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، إنه لن يسمح "للإمبريالية الروسية باستيعاب دولة حليفة مثل أوكرانيا"، في حال فوزه بالانتخابات، وشدد في الوقت ذاته على رفض إرسال جنود فرنسيين أو صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وخلال مناظرة جمعته برئيس الوزراء الحالي غابريال أتال، ومرشح اليسار أوليفييه فور، قال بارديلا إن موقفه ثابت بشأن "دعم أوكرانيا وتجنب التصعيد مع روسيا" التي أشار إلى أنها "قوة نووية".

وأضاف أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا "من شأنه أن يشكل خطر مشاركة في الحرب، وبالتالي خطر تصعيد مع قوة نووية".

وبحسب قناة "فرانس 24"، أشار المرشح اليميني الذي يُعد حزبه الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التي تُجرى، نهاية الشهر الجاري، إلى أن إرسال قوات إلى أوكرانيا يعزل بلاده أيضًا عن شركائها الأوروبيين، قائلاً إن ثمة دول أوروبية كثيرة "لا تريد إرسال جنودها إلى أوكرانيا".