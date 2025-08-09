السجن 20 عاماً وغرامة ضخمة لزعيم المعارضة في تشاد سيكسيه ماسرا

قال محامي رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم المعارضة سكسيه ماسرا، يوم السبت، إن موكله حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على العنف.

وماسرا من أشد المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، وكان قد شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة ديبي المؤقتة لمدة 5 أشهر تقريباً، قبل أن يترشح أمامه في انتخابات مايو/ أيار عام 2024، وفق "رويترز".

وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقاً ضده في مايو/ أيار الماضي، فيما يتعلق باشتباك قتل فيه عشرات في بلدة "مانداكاو" جنوب البلاد في الشهر ذاته.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، قال محامي ماسرا إن المحكمة أمرت موكله بدفع غرامة قدرها مليار فرنك أفريقي، ما يعادل 1.8 مليون دولار. وذكر المحامي أن فريقه يعتزم استئناف الحكم.